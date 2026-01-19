Liberada una parcela junto a Nueva Condomina en Murcia tras 9 años

La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia ha hecho 'limpieza' en el cajón de proyectos paralizados. Es el caso del estudio de detalle de una de las parcelas de la zona residencial de Nueva Condomina en Murcia, expediente que se ha archivado tras nueve años paralizado y se queda así la vía libre para iniciar de nuevo el proceso y que otra empresa retome el proyecto.

La urbanización de Nueva Condomina en Murcia se quedó 'a medias' tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y, casi dos décadas después, se reactivó el plan parcial ZB-SD-CH7 para construir 4.000 viviendas y más de 10.000 plazas de aparcamiento públicas.

Aunque una de las parcelas se acaba de 'liberar'. La última Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia del año pasado declaró caduco el proceso para elaborar el estudio de detalle de una de las parcelas de la zona, un documento en el que se concretarían, entre otros aspectos, los tipos de casas, las zonas verdes y los niveles de suelo. El motivo: la inactividad de la promotora, Viviendas Jardín S.A.

Mosa Trajectum Algo similar ha ocurrido con la urbanización Mosa Trajectum, en la pedanía murciana de Baños y Mendigo. En este caso, se trata de la modificación puntual del plan parcial Mosa Trajectum, presentada por Colmar Group S.A., que pretendía aumentar el número máximo de viviendas de 1.500 a 2.000. Sin embargo, este plan se ha quedado obsoleto en materia medioambiental y urbanística y, además, la empresa está en proceso de liquidación. Este procedimiento se inició en 2006 y, hasta 2011, Colmar Group S.A. estuvo subsanando errores y presentado informes. Pero, tras años de inactividad, en 2004 se le concedieron 15 días para presentar alegaciones o se concluiría el proceso, algo que ocurrió también en la última Junta de Gobierno local del año pasado.

Inactividad de la promotora

Declarar caduco el proceso significa que quedan sin efecto los actos administrativos y que el expediente administrativo se archive.

La promotora presentó el estudio de detalle de la parcela en 2007, documento que fue aprobado inicialmente. Este visto bueno inicial al proyecto incluye la obligación por parte de la empresa de anunciar la iniciativa tanto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) como en los principales periódicos regionales.

Pero la empresa nunca pagó las tasas para anunciar el proyecto y, en octubre de 2024, el Ayuntamiento notificó a la empresa que, si no presentaba alegaciones en un plazo de quince días, se pondría fin al procedimiento, algo que finalmente ocurrió en la última Junta de Gobierno local celebrada en 2025.

Un plan parcial a medias

El llamado plan parcial de Nueva Condomina, del que faltan por ejecutar dos fases que contemplan 4.000 nuevas viviendas, se reactivó gracias a los propietarios de la junta de compensación del sector y el último paso administrativo fue la aprobación del proyecto refundido de urbanización, en agosto de 2025, lo que permitía solicitar licencias para empezar a construir.

Así, en septiembre del año pasado se hizo oficial la modificación del plan con su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

En la zona se proyectaban más de 10.000 plazas de aparcamiento público, de las que 7.156 serán públicas puras, mientras que las restantes serán privadas de uso público, es decir, pertenecientes a comercios, pero abiertas a la ciudadanía.

La tercera modificación del plan eliminaba y modificaba plazas de aparcamiento y reubicaba viales y rotondas, tras las indicaciones recibidas por el Ministerio de Fomento, la Confederación Hidrográfica del Segura y los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Murcia, así como un informe geotécnico.