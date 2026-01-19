El 175 aniversario del Bando y el Entierro protagoniza la propuesta de Murcia en Fitur

Murcia lucirá en la Feria de Turismo Internacional de Madrid (Fitur) sus galas más tradicionales. La ciudad presentará en la capital española sus atractivos turísticos bajo el lema 'Murcia tremenda' y con un claro protagonista: las fiestas del Bando de la Huerta y el Entierro de la Sardina, que conmemoran su 175 aniversario este 2026.

Así lo anunció este lunes en una rueda de prensa el concejal de Turismo y Comercio, Jesús Pacheco, quien subrayó que el próximo viernes 23 de enero será el día dedicado a la ciudad en el stand regional donde la capital promocionará su cultura, patrimonio, gastronomía y eventos.

Fitur, la principal feria del sector turístico, que se celebrará del 21 al 25 de enero en la capital española, contará con la presencia de más de 10.000 empresas, representantes de 150 países y la previsión de más de 255.000 visitantes profesionales.

Actividades

El objetivo, explicó el edil del ramo, es "lograr que Murcia sea un destino para el turismo, no solo un lugar de paso", detalla el Consistorio en un comunicado. Para ello, se ha elaborado un vídeo promocional que pone el acento en la mezcla de tradición y modernidad para mostrar a la ciudad "tal como es, sin filtros", explicaron los creadores del audiovisual, Joaquín y Ricardo Zamora.

Las Fiestas de Primavera tendrán también un papel central en esta campaña promocional, ya que este año se cumplen 175 años desde que vieron la luz en el barrio de San Antolín en 1851.

El presidente de la Agrupación Sardinera, Pablo Ruiz Palacios, destacó que aprovecharán el espacio de Fitur para proyectar un vídeo con imágenes históricas de los primeros Entierros de la Sardina hasta la actualidad, un evento que ha definido como "un espacio de turismo participativo" para todos los ciudadanos y visitantes.

La Federación de Peñas Huertanas también acudirá a la cita con un vídeo promocional de los festejos en el que aparecerán, entre otros, la Morenica, cabezudos y huertanas que bailan castañuelas en mano, como ya confirmó a esta redacción el presidente de la Federación, Juan García Serrano.

Por su parte, la vicepresidenta de la Federación de Peñas Huertanas, Fuensanta Martínez, resaltó las fiestas del Bando de la Huerta como "pilar identitario de Murcia", nacidas como un "experimento satírico" que se ha convertido hoy en "memoria, fiesta y emoción compartida".

En el espacio de la capital estarán también representadas las fiestas de la Semana Santa y de Moros y Cristianos, todas ellas, como las anteriores, declaradas de Interés Turístico Internacional.

Reuniones

La agenda de trabajo comenzará el martes 20 de enero, con la asistencia del concejal de Consumo y Comercio al XIII Foro de Liderazgo Turístico Exceltur, bajo el lema Gobernando nuestro futuro, un encuentro en el que analizarán los retos del sector.

El miércoles 21 tendrá lugar la reunión y firma de un acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y la directora general de OUIGO, Amandine Thomas-Commin, orientado a reforzar la conectividad ferroviaria y la promoción conjunta del destino. Ese mismo día se presentará un avance del informe de datos del Sistema de Conocimiento de Destinos correspondiente a 2026.

La inauguración oficial de Fitur se celebrará el jueves 22, jornada en la que Murcia protagonizará el acto institucional del Día de la Región de Murcia. Durante ese día también se desarrollará una reunión con responsables de Airbnb para las administraciones públicas, centrada en el análisis del alojamiento turístico y la colaboración institucional, y se asistirá por la noche a la Noche Q 2026, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, donde la Sala Garaje Beat Club de Murcia ha resultado uno de los 3 galardonados con los premios Q de nivel nacional.

El viernes 23 será el turno de la presentación oficial de la ciudad de Murcia, con el 175 aniversario de la Agrupación Sardinera y el Bando de la Huerta como protagonistas. La jornada incluirá también la firma de la renovación del acuerdo de colaboración con la ciudad de Valladolid y una reunión con la presidenta de Saborea España para estudiar la incorporación de Murcia a la red de ciudades gastronómicas.

De forma paralela, técnicos municipales participarán en actividades especializadas en Fitur Know How & Export 2026, con talleres centrados en los servicios de información, promoción, comercialización e inteligencia turística de la Plataforma Inteligente de Destinos.