Los grandes inventos de la Región dan ganas de juego en el Parque Metropolitano de Murcia: la cúpula a la que le echó el ojo Dalí 'se crece'

Un homenaje a los inventores de la Región de Murcia que batirá un récord nacional: el de la torre de juegos más alta del país. Así se presenta la futura zona infantil del Parque Metropolitano Oeste, que albergará un elemento al que también le echó el ojo el artista Dalí para decorar su museo ubicado en Gerona.

El Parque Metropolitano Oeste podría ser una realidad en primavera de 2027, pues la idea es que los trabajos inicien en el primer trimestre de este año, con un plazo de ejecución de 12 meses.

La iniciativa supone una inversión de 6,3 millones de euros y contempla también la construcción de un nuevo anfiteatro natural para eventos y de un cine al aire libre, así como la plantación de casi 6.000 árboles en el que será el mayor jardín del municipio.

Las obras se dividen en dos lotes y es el segundo de ellos el que contempla la creación de la zona de juegos, que fue adjudicado a LAPPSET España VR SL por un importe total de 1.086.822 euros.

Más de cien elementos

El área de juegos, conformada por más de 100 elementos en más de 4.000 metros cuadrados, "se concibe como un recorrido abierto, integrado en el parque", explican desde el Consistorio.

El autogiro de Juan de la Cuerva, predecesor de los helicópteros modernos, medirá casi 15 metros y será el epicentro de la zona principal y se conectará con el resto de elementos a través de plataformas, pasarelas, rampas, redes, escaleras y toboganes.

Por otro lado, la cúpula de Emilio Pérez Piñero -que también conquistó a Dalí- alcanzará los 11 metros y funcionará también como mirador panorámico hacia el parque y la ciudad. A los pies de la cúpula, aparecerán los bidones de Victoria Pérez Rivas en una de las llamadas zonas de trepa, que se instalan en el suelo, creando distintas alturas, para que los niños puedan pasar y saltar entre ellos.

En cuanto al submarino de Isaac Peral, será de unos 14 metros, y en su interior albergará juegos como barras con anillas, asientos tipo nido, trepas y redes de cuerdas. Y el grifo en honor a Hortensia Martínez también será de grandes dimensiones.

Destacan también una tirolina de 30 metros, columpios adaptados y juegos accesibles para niños en sillas de ruedas en este espacio. Además, se instalarán cinco carteles que resumirán la historia de estos inventores y de sus respectivos inventos.

Desde el Ayuntamiento resaltan que "el diseño prioriza la interacción entre niños, con equipamientos que fomentan el juego compartido y la colaboración". Además, fomentan el desarrollo de habilidades motoras y cognitivas, pues "los juegos seleccionados trabajan de forma integrada la percepción espacial, el sentido del ritmo, el equilibrio y la fuerza".

Esquema de los elementos que componen la zona de juegos del Parque Metropolitano. / A.M.

Dalí y la NASA 'miran' a Calasparra

Desde el artista Dalí hasta la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) le echaron el ojo a alguno de los inventos de Emilio Pérez Piñero, quien, de hecho, falleció en 1972 en un accidente de tráfico mientras volvía, tras una de sus visitas a Dalí, a Calasparra, localidad donde pasó su infancia.

A este arquitecto originario de Valencia también se le rindió homenaje en la plaza Emilio Pérez Piñero de Calasparra, espacio que acoge una copia exacta de la cúpula que el propio Dalí eligió para resguardar un anfiteatro al aire libre con espacio para unas 200 personas en el museo Dalí, en Gerona.

Además, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) se interesó en 1969 en otro de los inventos de Pérez Piñero, el módulo desplegable automático, con el objetivo de instalar un invernadero en la Luna para realizar experimentos científicos. Aunque el proyecto quedó sin ejecutar debido a la distancia física y la lentitud de las comunicaciones en la época, así como la censura.

La cúpula de Emilio Pérez Piñero funcionará como un mirador panorámico. / A.M.

El antecesor del helicóptero

El autogiro fue la solución de Juan de la Cierva para construir una aeronave más segura que los aeroplanos al uso, que estaban siendo la tumba de cientos de jóvenes pilotos. En la presentación oficial de su proyecto de fin de carrera, el piloto terminó por estrellarse y destruir el primer biplano trimotor construido en España.

En consecuencia, en 1923 de la Cierva inventó al antecesor de los actuales helicópteros: una máquina voladora con alas giratorias, y no fijas, por lo que no les afecta la pérdida de velocidad.

Aunque, paradójicamente, de la Cierva falleció en 1936 en el aeropuerto de Londres-Croydon en Inglaterra, cuando se incendió durante el despegue el avión comercial en el que viajaba con destino a Ámsterdam.

El autogiro de Juan de la Cierva será el epicentro de la zona de juegos. / A.M.

Un submarino con 5.000 pesetas

El militar Isaac Peral inventó, en 1888, el primer submarino propulsado con baterías, que se exhibe en Cartagena, ciudad natal de Peral.

Con un presupuesto inicial de 5.000 pesetas, Peral viajó a varios países extranjeros para adquirir los materiales necesarios para fabricar el submarino que no encontraba en España.

Aunque las pruebas del submarino fueron favorables, se denegó el permiso para la construcción de submarinos a gran escala y Peral pasó a estudiar el aprovechamiento de la energía eléctrica hasta su muerte, en 1895, y en 1911 sus restos mortales fueron trasladados al cementerio de Los Remedios de Cartagena, donde descansan a día de hoy.

El submarino de Isaac Peral será de unos 4 metros y acogerá juegos como barras con anillas. / A.M.

Inventoras

El parque también incluirá un grifo de grandes dimensiones en honor a Hortensia Martínez, natural de Totana, quien patentó en 1927 un "grifo automático de aplicación a latas de petróleo, aceites, esencias y toda clase de líquidos", describe la patente.

La patente señala que “el problema resuelto, es que puedan aplicar los grifos provisionales a recipientes de paredes delgadas, sin peligro de verter el líquido”.

Otro invento murciano que estará presente en la zona infantil es el bidón de aluminio de Victoria Pérez Rivas. La revolución que supuso la idea de Pérez Rivas para envasar y transportar líquidos fue que este modelo pesaba hasta un 75 por ciento menos que los que ya existían.

La patente del invento, de 1919, resalta que se trató de "un nuevo tipo de envase, no empleado ni conocido hasta el presente en España ni en el extranjero", y anticipó el posterior uso industrial del aluminio en España.