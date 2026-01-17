La iglesia de San Bartolomé, en Murcia, fue escenario este sábado, como es habitual cada año, de la presentación del cartel de la Semana Santa murciana de 2026, del que es autor el pintor Carlos Montero Gil. El artista se inspiró, para hacerlo, en una de las tallas que integran el desfile del Santo Sepulcro, que procesiona en uno de los cortejos sobrios que recorren cada Viernes Santo por la tarde la ciudad de Murcia, horas después de que brille (y se recoja) el esplendor de ‘La mañana de Salzillo’ .

Cinco pasos, entre los que destaca cada año el Santísimo Cristo de Santa Clara la Real, el de la Buena Muerte, parten de San Bartolomé el Viernes Santo por la tarde. "En el cartel se puede apreciar una exquisita representación de la veneración del Lignum Crucis de la Cofradía del Sepulcro en la mañana del Jueves Santo, previo al traslado del Santísimo Cristo de la Buena Muerte o de Santa Clara la Real", explican desde el Cabildo, que da "la enhorabuena al autor por su magnífica obra".

El pintor Carlos Montero Gil se inspira en el Cristo de Santa Clara la Real para anunciar la Semana Santa de Murcia 2026. / Cabildo

Cinco sacerdotes pinta Montero Gil junto al Crucificado, que aguarda, sin flores, para ser trasladado, como cada año, a San Bartolomé.

En esa procesión, los nazarenos van de negro, (como manda el luto tradicional, el austero, es clásico) y no dan caramelos. Portan faroles, cubren sus caras.

Para anunciar la presentación del cartel, el Cabildo optó por una imagen del grupo escultórico que representa el entierro del Mesías, que, como humano, conoce la muerte. El rostro de Cristo, con los ojos entornados, la boca entreabierta, tiene, sobre sí, la mano amada de María, que intenta acariciar a su hijo, pero deja la palma al viento, sin que se pose en la testa del Rey de Reyes.

Una imagen rigurosa, pues, es la que ilustra, anuncia, celebra, este año la semana de Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. La más bonita del año, para los devotos.

Pregoneros y nazareno

Por otro lado, el escritor murciano Jerónimo Tristante será el pregonero de la Semana Santa de Murcia de 2026, algo que se sabía ya desde octubre, cuando el Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías lo anunció, como reconocimiento a la carrera del autor de la saga de Víctor Ros.

Además, la pregonera del Ángel será la joven María Martínez Faus, alumna del colegio Jesús María. Cabe recordar que la Procesión del Ángel, la primera del año, es un desfile integrado por cerca de 3.000 niños de distintos colegios del municipio que toma el centro de la ciudad como pistoletazo de salida de una Semana Santa que, para entonces, ya calienta motores.

También se sabía (desde diciembre) que el consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, sería nombrado nazareno de año.