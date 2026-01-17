Nonduermas celebra el 6º Encuentro de Cuadrillas, una cita clave para la música tradicional murciana

La pedanía murciana de Nonduermas acoge mañana la sexta edición del Encuentro de Cuadrillas, consolidándose como una de las grandes citas culturales del municipio. Los concejales de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, y de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, junto al presidente de la Junta Municipal de Nonduermas, Isidro Zapata, participaron en la presentación de esta programación que supone un punto de encuentro de la música, la tradición y la identidad murciana.

El evento reunirá a algunas de las agrupaciones más representativas del folclore tradicional de la Región de Murcia como la Cuadrilla de Las Torres de Cotillas, la Cuadrilla de Perín y Tallante (Cartagena), la Cuadrilla de Ánimas de Aguaderas (Lorca) y el Coro y Rondalla Raíces Huertanas de la Peña El Pimiento.

Madrinas de la peña huertana El Pimiento / Ayuntamiento de Murcia

La jornada comenzará a las 10.00 h. para que los asistentes puedan disfrutar de una programación completa que incluye desayuno popular, talleres, mercado artesanal, misa cantada, actuaciones musicales, actividades infantiles con hinchables y una jornada de convivencia entre todas las cuadrillas participantes.

Cartel del 6º Encuentro de Cuadrillas de Nonduermas / Ayuntamiento de Murcia

Marco Antonio Fernández ha destacado «la importancia de este tipo de encuentros para preservar y difundir el patrimonio cultural inmaterial, así como para reforzar la identidad de barrios y pedanías».

Por su parte, la edil Bernabé ha señalado que «desde el Ayuntamiento de Murcia apostamos por apoyar este tipo de iniciativas que generan cohesión social, sentimiento de pertenencia y participación ciudadana, además de mantener vivas las tradiciones de nuestro municipio».

Un evento que supone una oportunidad para acercar las tradiciones populares a las nuevas generaciones, garantizando la continuidad de una herencia cultural del municipio.