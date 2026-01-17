Nonduermas celebra el 6º Encuentro de Cuadrillas, una cita clave para la música tradicional murciana
El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial del Ayuntamiento de Murcia, Marco Antonio Fernández, destaca su importancia "para preservar y difundir el patrimonio cultural inmaterial"
La pedanía murciana de Nonduermas acoge mañana la sexta edición del Encuentro de Cuadrillas, consolidándose como una de las grandes citas culturales del municipio. Los concejales de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, y de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, junto al presidente de la Junta Municipal de Nonduermas, Isidro Zapata, participaron en la presentación de esta programación que supone un punto de encuentro de la música, la tradición y la identidad murciana.
El evento reunirá a algunas de las agrupaciones más representativas del folclore tradicional de la Región de Murcia como la Cuadrilla de Las Torres de Cotillas, la Cuadrilla de Perín y Tallante (Cartagena), la Cuadrilla de Ánimas de Aguaderas (Lorca) y el Coro y Rondalla Raíces Huertanas de la Peña El Pimiento.
La jornada comenzará a las 10.00 h. para que los asistentes puedan disfrutar de una programación completa que incluye desayuno popular, talleres, mercado artesanal, misa cantada, actuaciones musicales, actividades infantiles con hinchables y una jornada de convivencia entre todas las cuadrillas participantes.
Marco Antonio Fernández ha destacado «la importancia de este tipo de encuentros para preservar y difundir el patrimonio cultural inmaterial, así como para reforzar la identidad de barrios y pedanías».
Por su parte, la edil Bernabé ha señalado que «desde el Ayuntamiento de Murcia apostamos por apoyar este tipo de iniciativas que generan cohesión social, sentimiento de pertenencia y participación ciudadana, además de mantener vivas las tradiciones de nuestro municipio».
Un evento que supone una oportunidad para acercar las tradiciones populares a las nuevas generaciones, garantizando la continuidad de una herencia cultural del municipio.
- Prohíben a un pastor pasar con sus ovejas por un barrio de Torre Pacheco
- España financiará trasvases en Marruecos mientras recorta el Tajo-Segura, denuncian los regantes
- A la tercera va la redonda: un géiser de 8 metros en la Circular de Murcia, que también recuperará la música
- Este pueblo de Murcia de poco más de 100 habitantes es el único de la Región que habla valenciano
- Paraguas y abrigo: así será el tiempo en la Región de Murcia este fin de semana
- Un concejal de Abarán, a la víctima de un trabajador municipal acusado de agresión sexual: 'Abusó de la confianza, te pide que lo perdones
- Hallan muerto a un hombre en pleno centro de San Pedro del Pinatar
- Un conductor kamikaze provoca varios accidentes en cadena en la autovía de La Manga y sigue la marcha