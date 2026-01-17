Murcia estira el 1.200 seis meses más

Murcia seguirá celebrando el 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad hasta el próximo 25 de junio, confirmaron fuentes del Ayuntamiento a esta redacción. El motivo es que la urbe fue fundada un 25 de junio del año 825 por Abderramán II, bajo el nombre de Medina Mursiya, por lo que, 'oficialmente', el 1.200 aniversario comenzó -y concluirá- en verano.

Aunque no han querido desvelar todos los detalles, desde el Consistorio aseguraron que tendrá un papel importante en la celebración la sociedad civil. Asociaciones vecinales y colectivos sociales organizarán sus propios eventos y actividades, en paralelo a las diseñadas por el Ayuntamiento.

La sociedad civil tendrá un papel destacado

Además, desde la Glorieta resaltaron que alargar la celebración conlleva prolongar también la proyección nacional que supone, pues colegios profesionales y entidades estatales vendrán a Murcia a celebrar sus eventos con la 'excusa' del 1.200.

Un año de fiesta

La celebración de la efeméride colmó el calendario de 2025 de actividades como rutas turísticas guiadas, concursos de gastronomía tradicional, conciertos, obras de teatro y charlas. Además, el aniversario arropó a los eventos y festejos habituales, incluido el encendido del Gran Árbol de la Plaza Circular, que contó con la presencia del actor de Hollywood Richard Gere y el corazón que ascendió a lo alto del Árbol llevó grabada la frase "felices 1.200 navidades".

Aunque el aniversario también ha protagonizado iniciativas originales, como el lanzamiento de una línea de ropa de edición limitada y de velas aromáticas con olor al postre murciano por excelencia: el paparajote, así como de un cómic en el que se resume la historia de la ciudad.

El pistoletazo de salida sonó el 19 de enero de 2025, con un acto inaugural en el que se encendió un pebetero simbólico en la Glorieta y un equipo de actores representó a personajes históricos como Ibn Hud, Alfonso X y Francisco Salzillo, acompañados de la Compañía Nacional de Danza, en un espectáculo que recorrió algunos de los momentos más significativos de la historia murciana. Un evento que se llevó hasta la capital de España.

El acto inaugural fue en enero de 2025

Además, el Ayuntamiento apostó por la recuperación del patrimonio histórico en el año del aniversario. En concreto, con una inversión de 20 millones de euros, una cantidad que se repite en el Presupuesto municipal para 2026, pues la apuesta se repite pero en esta ocasión con el patrimonio industrial como protagonista, con ejemplos como la fábrica La Innovadora, la fábrica La Constancia y la chimenea de la antigua fábrica de Barceló, en Algezares, entre otros ejemplos.