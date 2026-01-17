Aránzazu Arce, presidenta de Moros y Cristianos: "Queremos acercar la fiesta a los jóvenes y tener más presencia en redes"

Acabas de asumir la presidencia de la Federación el pasado 8 de enero. ¿Cómo viviste ese momento?

Sí, desde el 8 de enero soy presidenta. Los Reyes Magos llegaron con un ‘superregalo festero’ aunque, en realidad, es el resultado de toda una vida dedicada a la fiesta.

Tu trayectoria festera comienza en 1987. Después de tantos años, ¿qué recuerdos guardas con más cariño?

Tengo muchísimos recuerdos, pero hay algunos muy especiales. Por ejemplo, cuando fui nombrada abanderada infantil de la Federación en 1995. Lo más bonito es que la primera abanderada, en 1994, fue una niña de mi mismo grupo, que sigue siendo hoy una de mis mejores amigas. Recuerdo perfectamente la entrega de la banda en el Teatro Romea, su emoción y los saltos de alegría. Fue algo muy puro, muy inocente, dos niñas amigas dándose el relevo.

Además de festera, eres abogada. ¿Cómo compaginas ambas facetas?

Soy la directora y titular de mi despacho. Tenemos mucha presencia en redes sociales, especialmente en Instagram y TikTok, y cuento con un equipo de profesionales fantástico. No es que ejerza menos, ejerzo más, pero de otra forma: me centro en la dirección del despacho. Todo es cuestión de organización, y tengo equipos muy sólidos tanto a nivel profesional como festero.

Eres la tercera mujer presidenta de la Federación y una de las más jóvenes. ¿Qué significa para ti?

Así es. La primera presidenta fue Pilar de las Heras, del Cuartel de los Caballeros del Temple; la segunda, Carmen Galián, de la mesnada del Infante Don Juan Manuel. Además, Carmen Galián es mi madrina de profesión como abogada, lo que hace todo aún más especial. Creo que es algo generacional: tres mujeres de tres generaciones distintas en tres etapas de la fiesta. Ahora tocaba este cambio, y aquí estamos.

Es difícil avanzar sin incumplir la norma si no se modifica: es de las primeras cosas que tenemos en mente

En el primer comunicado de la Federación desde el cambio de presidencia se habla de modernizar la Federación y actualizar la normativa. ¿En qué consiste ese proyecto?

Es una cuestión de lógica. La sociedad avanza muy rápido y la normativa siempre va por detrás. En la fiesta ocurre lo mismo. Nuestros estatutos y reglamentos datan de 2009, cuando yo era secretaria de la Federación, y hoy se han quedado obsoletos. Es difícil avanzar sin incumplir la norma si esta no se modifica. Muchas ideas nuevas no pueden aplicarse porque chocan con la normativa vigente. Esto genera situaciones complicadas en las asambleas. Es un clamor de los festeros: la normativa necesita una renovación urgente, y es una de las primeras cosas que vamos a abordar.

¿Habrá también cambios en la forma de trabajar?

Sí. Queremos implantar fórmulas de trabajo más dinámicas e informatizadas, mejorar la interacción interna de la Junta Directiva y agilizar los procesos organizativos. Pero también queremos reforzar y embellecer los eventos, darles más empaque y proyección. Moros y Cristianos somos mucho más que un campamento medieval: somos desfile, música, pólvora, cultura e historia viva de Murcia.

¿Cuál es el objetivo principal a nivel social y cultural?

Queremos que Murcia entienda y sienta la fiesta. Que sepa por qué al sonar un timbal se eriza el vello, por qué emociona una embajada o un alarde de arcabucería. Queremos llegar especialmente al público joven, explicar el origen y el sentido de la fiesta, y tener más presencia en redes sociales. El interés turístico internacional es solo el punto de partida.

El Medio Año Festero está a la vuelta de la esquina. ¿Qué papel juega dentro del calendario?

Es un periodo muy importante. A través de actividades culturales, conferencias históricas de gran rigor, conciertos de música festera, actos de hermandad y la elección de abanderadas, acercamos la fiesta tanto a los festeros como a la ciudadanía. Es un mes muy rico en contenido cultural, musical y humano, con un trato más cercano y personal con Murcia.

¿Habrá novedades este año en el Medio Año?

Sí, muchas, pero me las voy a reservar para la presentación del programa. En apenas una semana hemos trabajado intensamente y el programa está ya cerrado en un 80 por ciento. Tengo la suerte de contar con un equipo joven, formado y muy profesionalizado, con una explosión de ideas increíble. No podremos hacer todo, pero sí mucho más de lo que pensábamos.