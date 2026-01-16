Movilidad
Viajes al mismo precio en Murcia y pedanías con transbordo gratis a partir de primavera
La Junta de Gobierno aprueba la nueva ordenanza municipal de transporte público que regula las tarifas
La Junta de Gobierno ha aprobado la ordenanza municipal del nuevo modelo de transporte público en Murcia, que regula aspectos como los precios de los billetes y abonos.
Así lo anunció en rueda de prensa el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, quien agregó que el siguiente paso será la validación del documento en el Pleno municipal.
Tras la aprobación inicial en la sesión plenaria -algo que queda asegurado con la mayoría absoluta del PP en el Ayuntamiento de Murcia-, la ordenanza pasará a exposición pública durante un mes antes de su aprobación definitiva.
El objetivo es que pueda entrar en vigor al mismo tiempo que el nuevo modelo de transporte, pero, si este se retrasa, se empezarán a aplicar medidas de la ordenanza como los viajes gratis para los menores de siete años y los bonos con precios reducidos para estudiantes, detalló el edil del ramo. En todo caso, la puesta en marcha de las nuevas tarifas se prevé entre los meses de abril y mayo.
Bonificaciones
Con la nueva ordenanza, los menores de siete años viajarán gratis -antes era hasta los cuatro-, así como los acompañantes de personas con movilidad reducida.
En materia de accesibilidad, el edil también resaltó los nuevos vehículos de la flota con suelos bajos, al mismo nivel que el suelo de las paradas de transporte público.
También tendrán abonos bonificados al cien por cien las familias numerosas y los jubilados.
Tarifa plana
El edil explicó que, con la nueva ordenanza, los viajes serán más baratos cuanto más se use el transporte público, pues habrá una tarifa plana mensual con viajes ilimitados y transbordos sin coste por poco más de un euro al día.
Con esta tarifa, por 35 euros mensuales se podrán usar autobuses, tranvía, tranvibuses y el servicio de transporte nocturno.
Además, para los estudiantes el precio de este bono será de 25 euros.
Mejoras en pedanías
Por primera vez, habrá igualdad de precio en la ciudad y en pedanías, destacó Muñoz, donde el precio de los billetes sencillos bajará para igualarse al de la capital, desde 1,85 euros a 1,50, y podrán disminuir hasta 1,35 si se paga con tarjeta.
Asimismo, los estudiantes también tendrán una rebaja en el billete sencillo, por el que pagarán un precio de 0.90 euros.
Pago con tarjeta
El edil también anunció la implantación progresiva del pago con tarjeta bancaria y teléfono móvil, de la que ofrecerá información próximamente.
Además, el concejal recordó la bonificación del 40 por ciento, financiada entre el Estado y el Ayuntamiento, que se mantiene en el transporte público de Murcia para este 2026.
