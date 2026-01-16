Un protocolo de calidad del aire con "horario de oficina" en Murcia

La calidad del aire es la protesta a la que se suma el Grupo Socialista después de la denuncia de MurciaLab, asociación que publicó un informe, con datos de la Comunidad, en el que se determina que más de la mitad de los días del 2025 la calidad del aire fue mala.

La última semana ha sido complicada en cuanto a la calidad del aire en la ciudad de Murcia: el polvo sahariano se ha juntado con las partículas en suspensión, asociadas al tráfico y a la actividad industrial para dar como resultado unas cifras desfavorables para la salud de la población.

Asimismo, la principal formación de la oposición cuestionó la "inactividad del equipo de Gobierno Local en un año donde no se registró ni un solo día con buena calidad del aire en Murcia". Ruiz Maciá criticó que el protocolo tiene un "horario de oficina" porque "solo se aplica de lunes a viernes en horario de oficina".

"Para echar la ventana"

Desde el PSOE explican que los días de Nochebuena y Navidad se alcanzaron niveles de 426 microgramos de PM10 -cuando el límite es de 40- y 405 de PM2,5 -cuyo límite se establece en 25-, y "ni siquiera se informó a la población, cuando se cuadruplican los niveles permitidos", lamentó el portavoz. Es lo que ocurrió durante los festejos navideños, por ejemplo, el día de la degustación del roscón de Reyes en la Plaza Circular.

El PSOE preguntó al Ayuntamiento en un escrito sobre las actuaciones ejecutadas durante esos días y la respuesta es "desoladora", en palabras del portavoz socialista.

Desde el PSOE, detallaron que la Comunidad emitió varias alertas desde el día 24, pero los técnicos municipales no las vieron hasta el 26, cuando regresaron a sus puestos de trabajo tras los días festivos.

"Que el protocolo de calidad del aire solo se aplique de lunes a viernes en horario de oficina, es para echar la ventana", lamentó Ruiz Maciá, quien también indicó que, independientemente de cuál sea la causa, se debe informar a la población.

Desde el inicio del mandato, el PSOE ha pedido hasta en 14 ocasiones mejoras como la redacción de protocolos específicos de actuación y también en la difusión de información a la ciudadanía.

Con todo, desde el Grupo Socialista piden al Gobierno local "que se tome en serio un problema que causa entre 20.000 y 25.000 muertes prematuras al año en el país".

Tráfico

Además, el portavoz socialista señaló que, en realidad, "no hay plan de Zona de Bajas Emisiones (ZBE). No hay todavía ninguna ni una ordenanza que la regule".

A esto, agregó que el plan del Ayuntamiento es declarar como ZBE las vías peatonalizadas y que "es penoso que tenga que ser el Ministerio el que persiga que un Ayuntamiento no se preocupe de la salud pública".

En este sentido, cabe recordar que el plazo para presentar el proyecto de una ZBE, después de la segunda ampliación, fue diciembre del año pasado.