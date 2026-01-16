La plantilla de bomberos de Murcia sumará 22 efectivos en febrero

El cuerpo de Bomberos de Murcia contará con 22 nuevos conductores en el mes de febrero, según las fechas previstas.

La sesión de Junta de Gobierno de este viernes aprobará la incorporación definitiva de 22 conductores de camiones de bomberos como funcionarios de carrera, tras concluir el periodo formativo que abarca 1.000 horas lectivas en la escuela de bomberos de San Ginés.

Las plazas de los nuevos conductores estaban incluidos en la Oferta de Empleo Público de 2022.

Tras la decisión tomada en Junta de Gobierno, el siguiente paso será la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) y, según lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, su incorporación debe hacerse efectiva en un plazo de 15 días desde la publicación del acuerdo en el BORM.

Uno de los conductores, contactados por esta redacción, explicó que terminaron las oposiciones en junio de 2024. "Hasta noviembre no nos citaron para el reconocimiento médico, y la formación la iniciamos en septiembre de 2025", detalló. El 22 de diciembre, los 22 candidatos renunciaron a reclamar el examen final "para acelerar el proceso", aseguró, y la última noticia que se les dio fue la resolución del tribunal, a finales de diciembre del año pasado, cuando la lista provisional pasó a ser la definitiva.

Mejoras laborales

Cabe destacar que hace apenas tres meses que el cuerpo de Bomberos unificó sus categorías laborales en Murcia con la actualización de la relación de puestos de trabajo (RPT).

Así, tras años de reivindicaciones, los conductores ya gozan de los mismos beneficios que el resto de sus compañeros, como, por ejemplo, jubilarse antes.