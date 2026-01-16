El patrimonio de Murcia y pedanías estrena contrato de mantenimiento

El primer protocolo municipal para el cuidado y la conservación del patrimonio arqueológico en Murcia, llamado 'IBN-SITU', ha recibido el visto bueno en la Junta de Gobierno de este viernes. Los pliegos del contrato ya están redactados y el contrato saldrá a licitación de forma "inminente", anunció en rueda de prensa la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez.

Pérez resaltó que se trata de un plan "muy ambicioso" que pone el foco en la conservación preventiva, con un "seguimiento continuo, riguroso y detallado".

El contrato, con una inversión de 200.000 euros anuales, ya tiene asignada la partida de este 2026 en el Presupuesto municipal.

Incidencias

Uno de los aspectos más destacados del protocolo es que cualquier ciudadano podrá avisar de los daños e incidencias que observe en los enclaves patrimoniales del municipio a través de un número de teléfono que se habilitará para ello.

Aunque, en líneas generales, el protocolo establece qué tipos de trabajos pueden realizarse, cómo deben ejecutarse, con qué materiales y técnicas y qué perfiles técnicos deben supervisar cada intervención. Aunque siempre buscando la mínima intervención para conservar el diseño original, matizó la vicealcaldesa.

Actuaciones

El documento contempla también la limpieza de grafitis, la retirada periódica de basura y vegetación, el control de humedades y pequeñas consolidaciones puntuales para evitar desprendimientos, así como el mantenimiento de cerramientos, iluminación, señalización, elementos de seguridad y accesibilidad de los espacios expositivos.

Todas estas actuaciones quedarán registradas mediante informes mensuales y memorias anuales para evaluar la evolución del estado de conservación de cada enclave.

El nuevo protocolo permitirá, además, agilizar las actuaciones necesarias, pues muchas de las actuaciones estarán previamente definidas y autorizadas, así como su coordinación con la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad, entidad que ya ha validado el documento.

Enclaves

El ámbito de actuación del protocolo abarca los principales enclaves patrimoniales del municipio. En cuanto a las pedanías, el protocolo incluye el Santuario Ibérico de La Luz, en La Alberca; la Torre del Batán, en Zarandona; y los restos arqueológicos del ámbito de Joven Futura, en Espinardo, actualmente protegidos mediante cubrición de tierras.

En el casco histórico, se incluyen los tramos de Muralla de Sagasta exterior, la Muralla de Verónicas y la Muralla de la Ermita del Pilar, así como el Molino de Los Álamos, junto al río Segura, y los restos arqueológicos del Arrabal de la Arrixaca Nueva de San Esteban.

También se contemplan los restos conservados bajo cubierta, como el tramo de Muralla de la Puerta del Zoco, la Muralla de Sagasta interior, el tramo del Palacio Almudí, los restos arqueológicos del patio del Edificio Moneo, la Muralla-Torreón del aparcamiento subterráneo de La Glorieta y el conjunto del Centro de Interpretación de la Muralla de Santa Eulalia, que integra muralla y necrópolis.