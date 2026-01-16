El día que miles de murcianos hicieron cola en Nueva Condomina para vender su iris: ¿Qué fue de Worldcoin?

Rozaba la media mañana y las colas de jóvenes murcianos ya serpenteaban por la plata baja de la Nueva Condomina de Murcia. Hacían fila en febrero de 2024 frente a un austero mostrador, que escoltaba a una intrigante bola plateada, para conseguir un objetivo muy concreto: escanearse el iris a cambio de dinero.

La economía mundial pertenece a todos, rezaba el eslogan que encumbraba el estand. Diez worldcoins por persona era lo prometido. Ese día, cada una de estas monedas rozaba los 7 dólares. Traducido: casi 70 euros "gratis" que, en principio, podían llegar a tu cuenta bancaria en un par de días a través de una app de móvil.

La propuesta era simple y el procedimiento más que rápido: debían acercar la mirada al 'Orb', la bola metálica que escaneaba tu iris. Era una transacción sencilla y muy golosa, sobre todo para los estudiantes y los jóvenes interesados en las criptomonedas.

Colas en Nueva Condomina para escanearse el iris. / @mausvicente

El boca a boca fue clave en Murcia

La escena se llevó a cabo simultáneamente en más ciudades del país. En Murcia se prolongó durante días. Los jóvenes que ya habían pasado por el escáner volvían, pero no lo hacían solo, porque si traían a alguien más con ellos, les darían 5 de estos tokens más. Las colas superaban con crecer la capacidad del ojo escaneador.

Nueva Condomina fue el epicentro regional del fenómeno a nivel nacional. La explicación de tanto éxito estaba en los gráficos: en pocas semanas, Worldcoin subió más de un 200%, pasando de 2,2 dólares a superar los 7. Los gurús de la inversión digital aprovecharon la coyuntura en redes para aconsejar sobre la criptomoneda.

Sam Altman, detrás de todo

El proyecto de la worldcoin recibía el nombre de Tools for Humanity y tras de él se encontraba Sam Altman, CEO de OpenAI y rostro visible de ChatGPT. La promesa de Altman era la de "crear una identidad digital universal basada en el iris para distinguir humanos reales de bots y facilitar un sistema financiero global".

No obstante, cuanto más crecían las colas, más crecían las dudas. Los expertos en privacidad y ciberseguridad comenzaron a hablar y a realizar advertencias:

El iris es un dato biométrico especialmente protegido.

es un dato biométrico especialmente protegido. Información sobre su uso difusa y poco transparente.

y poco transparente. Se repetía una máxima: "Cuando no hay producto, el producto eres tú".

Worldcoin, la empresa que escanea iris a cambio de criptomonedas. / Elisenda Pons

Los riesgos y las polémicas legales

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) destacó en su momento que estaba estudiando varias denuncias que se habían interpuesto sobre el escaneo de iris en España. Los casos se elevaron al organismo público nacional, porque la Región de Murcia como tal no tiene agencia de protección de datos, al contrario que comunidades como el País Vasco o Cataluña.

España : La AEPD prohibió cautelarmente la práctica de escanear iris a cambio de criptomonedas y ordenó que se bloquearan todos los datos recopilados.

: La AEPD prohibió cautelarmente la práctica de escanear iris a cambio de criptomonedas y ordenó que todos los datos recopilados. Alemania / UE : La autoridad de protección de datos de Baviera exigió que se eliminen millones de registros de iris almacenados, al considerar que el proyecto violó estándares del RGPD sobre datos biométricos sensibles.

: La autoridad de protección de datos de Baviera exigió que de iris almacenados, al considerar que el proyecto violó estándares del RGPD sobre datos biométricos sensibles. Kenia : Un tribunal ordenó la eliminación de todos los datos biométricos recogidos en el país, subrayando que el consentimiento obtenido era legalmente insuficiente.

: Un tribunal ordenó la recogidos en el país, subrayando que el consentimiento obtenido era legalmente insuficiente. Tailandia y otros países han investigado o incluso suspendido operaciones del proyecto por operar sin licencias claras o por riesgos en protección de datos.

De Nueva Condomina al declive internacional

Al mismo tiempo que las colas interminables se perpetuaban en Murcia, el proyecto de token Worldcoin empezar a enfrentar un retroceso global:

Alcanzó más de 11 dólares en marzo de 2024.

de 2024. Hoy ronda los 0,57 dólares , perdiendo casi el 75% de su valor en un año.

, perdiendo casi el 75% de su valor en un año. Su capitalización de mercado supera los 1.500 millones de dólares, pero refleja incertidumbre entre inversores y usuarios.

La distribución mensual de tokens para quienes se escanearon el iris sigue activa, pero el fenómeno mediático se ha disipado, y las preocupaciones regulatorias y de privacidad mantienen el proyecto bajo tensión.

El Worldcoin se convirtió en World

Con el objetivo de acentuar sus pretensiones mundiales como red digital global, Worldcoin fue rebautizado como World. A día de hoy, la citada red ya ha ha superado 100 millones de usos de World ID en diversas aplicaciones de terceros, lo cual demuestra cierta adopción técnica, aunque la aceptación masiva sigue siendo limitada debido a la polémica por la privacidad y el retroceso en la cotización del token.

Sus propietarios siguen manteniendo el mismo principio con el que nació: comprobar que los usuarios son humanos, prevenir fraudes digitales y facilitar servicios financieros globales, más allá de la simple idea de cambiar iris por criptomonedas.