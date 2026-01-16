Joaquín Reyes señala con el dedo otra provincia de España para hacer chistes: "Ya toca ir dejando la bromica con Murcia"

El cómico Joaquín Reyes, tan emparentado con la Región de Murcia (sobre todo por su mujer), acudió hace unos días a El Faro, el programa de radio de la Cadena Ser, para promocionar la nueva obra de teatro en la que participa, 'La verdad'. Entro muchos temas, la presentadora ocasional del espacio, la cartagenera Laura Piñero, le preguntó al manchego si ya era hora de cambiar de provincia para hacer chistes en España.

"No me resisto a preguntarte, como cartagenera, si en 2026 se pondrá de moda otra región de España para ser el centro de los chistes", le cuestiona la periodista. "¿Puedes intuir que hay otra comunidad que nos quite el puesto en algún momento? Porque ya llevamos tiempo, ¿eh? Lepe ya se perdió en la inmensidad", indica.

Reyes, sin ningún ápice de duda, le da la razón y continúa destacando lo que más le gusta de los murcianos: "Encajáis muy bien las bromas, sois gente muy risueña y muy graciosa. A mí me encantáis. Mi mujer es murciana", responde.

Pero el chanante no se queda ahí y justo después comienza a enumerar todo lo que le gusta de la Región de Murcia (todo es comida): "Me gustan mucho los paparajotes, las marineras y el zarangollico...", explica el manchego impostando un claro acento murciano.

Reyes reconoce que "los cómicos podemos ser muy pesados cuando cogemos el tole-tole" y comenta que ya es hora de cambiar de lugar. A lo que la presentadora, rauda, le propone Galicia. "Los gallegos, qué lástima. Por cierto, bastante tienen ya con ser gallegos", lanza Joaquín en clave de humor. Y automáticamente se arrepiente: "No, cuidado con estas bromas".

A continuación, el cómico de la Mancha deja la chanza a un lado para reflexionar sobre el humor: "Yo creo que las bromas tienen que ser cómplices, ¿no? Porque si no son burlas, y las burlas suelen ser crueles".

Y acaba su exposición con una recomendación: "Vamos al reino de nosotros mismos, pero con complicidad. Y es verdad que ya toca ir dejando la bromica con Murcia".