Calendario fiscal de Murcia 2026: todas las fechas clave para pagar impuestos sin recargos

Si vives en la ciudad de Murcia, este 2026 lega con fechas importantes que conviene que tengas controladas. Durante el año toca, inevitablemente, pasar por caja con los distintos impuesto municipales. Conocer los plazos es crucial para no estar obligados a pagar recargos o intereses.

A continuación, podrás encontrar el calendario fiscal de Murcia 2026 detallado de forma sencilla, con los impuestos más habituales y las fechas en las que se pueden pagar sin penalización.

Vehículos circulando por la autovía a su paso por Murcia. / L.O.

Impuesto de Vehículos

Atención, para los propietarios de vehículos en Murcia, incluidos los que apenas movéis el coche del garaje. Aunque esté matriculado y no dado de baja, habrá que abonar el impuesto. Este año, el plazo para pagar el tributo de forma voluntaria va del 5 de marzo al 5 de mayo.

En caso de tener el pago domiciliado y elegir abonarlo de una sola vez, el recibo se cargará directamente en tu cuenta el 1 de abril. Si en tu caso tienes recibos de 60 euros o más y prefieres dividir el pago en dos, los pagos se te cargarál el 10 de marzo y el 1 de abril.

Un edificio en construcción. / Europa Press

IBI Urbano

El IBI urbano es uno de los impuestos más populares para los ciudadanos. Se trata de una visita anual y casi siempre poco agradable, pero hay que afrontarla. Afecta a viviendas, garajes, locales comerciales y cualquier inmueble situado en suelo urbano. Este año anunció el Ayuntamiento de Murcia que iba a subir.

El plazo de pago este año será del 1 de mayo al 6 de julio. Si tomas la decisión de domiciliarlo, puedes escoger entre varias opciones.

Un solo pago: el cargo se realiza el 1 de junio .

. Si supera los 60 euros: 2 pagos (junio y octubre) o 4 pagos (mayo, junio, octubre y noviembre). Esta última, una de las más escogidas por los propietarios para amortiguar el golpe.

Una casa en un terreno rústico. / L. O.

IBI Rústico

Como su propio nombre indica, esta tasa afecta a terrenos rústicos y fincas agrícolas o pecuarias. Lo suelen pagar los propietarios, aunque en algunos casos exista exención. En 2026, la fecha segura para pagarlo sin recargo va del 1 de septiembre al 5 de noviembre.

En caso de tenerlo domiciliado y querer abonarlo en un solo pago, se realizará el 16 de octubre. Si los importes superan los 60 euros, tal y como pasa con el urbano, se puede dividir en dos pagos: uno en septiembre y otro en octubre, lo que facilita bastante la planificación.

Refinería de Repsol en Cartagena. / La Opinión

BICES (Bienes Inmuebles de Características Especiales)

El BICES es un impuesto menos conocido. Sin embargo, afecta a bienes inmuebles específicos, tanto urbanos como rústicos, incluidos aquellos considerados de "características especiales". En teoría, lo pagan los propietarios o titulares de derechos sobre este tipo de inmuebles.

Para ellos, el periodo voluntario de pago en 2026 será del 1 de septiembre al 5 de noviembre, el mismo que el del IBI rústico. En caso de que el recibo esté domiciliado y se pague en un solo plazo, el cargo en cuenta se realizará el 15 de octubre.

Ambiente de bar con una tapa y una caña servidas. / L. O.

IAE (Impuesto de Actividades Económicas)

Las empresas y los negocios no se escapan. También hay impuestos para ellos, por supuesto. Con excepciones clara, por ejemplo, para las personas físicas y las empresas pequeñas con una facturación inferior al millón de euros, que no están obligadas a abonarlo.

Para los que se encuentran obligados a afrontar este tributo, el periodo del pago se llevará a cabo del 1 de octubre al 7 de diciembre. Si el recibo está domiciliado y se paga en un solo plazo, el cargo en cuenta se hará el 29 de octubre. Cabe recordar, que este impuesto se abona aunque el negocio no tenga local abierto al público.

Cómo se solicita un vado permanente y cuánto cuesta / NEOMotor

Vados

Ojo al tema de los vados. Se debe pagar por tener una entrada de vehículos desde la calle a un garaje, local o terreno, incluso aunque no se haya solicitado formalmente la licencia. En 2026, el plazo para pagar el vado va del 1 de octubre al 7 de diciembre. Si está domiciliado, el recibo se cargará automáticamente el 19 de noviembre. La tasa es anual, no obstangte, se puede prorratear si el vado se da de alta o de baja durante el año.

Información sobre la documentación

Tener claro el calendario fiscal de Murcia en 2026 es muy importante para evitar problemas futuros. Apuntar estas fechas, domiciliar los recibos y elegir el fraccionamiento adecuado puede marcar la diferencia a final de año. Si todavía tienes dudas sobre cómo hacerlo, consulta toda la información en la oficina virtual del Ayuntamiento de Murcia.