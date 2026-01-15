Un plan para evitar desperdiciar 100 kilos de comida diarios en 6 colegios de Murcia

Más de 100 kilos de comida diarios desperdiciados que se podrían haber evitado en 6 colegios de Murcia. Este es el principal resultado que arrojan las auditorías realizadas el último trimestre del año pasado, desgranadas por la edil de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, este jueves en el colegio Nuestra Señora de El Carmen.

En respuesta, el Ayuntamiento de Murcia ha diseñado en estrategias específicas para cada uno de los seis centros escolares involucrados en el proyecto europeo 'LIFE GreenMe5'.

Resultados y aplicación

Los resultados ponen de manifiesto que el 60 por ciento del desperdicio alimentario se genera en los restos de platos del comedor, es decir, comida servida que no llega a consumirse. Por otro lado, un 28'5 por ciento del desperdicio se produce en cocina y no se puede evitar, al igual que ocurre con el 11'5 por restante, que también se genera en el comedor, pero es inevitable.

En cuanto al desperdicio evitable en el comedor, la media se sitúa en 105,06 gramos por alumno, con un total diario de 103,1 kilos entre todos los colegios analizados. Aunque estas cifras varían en función del menú, el número de comensales y el propio centro educativo.

Las cifras varían en función del menú

El análisis realizado muestra que los alimentos que menos gustan a los alumnos son las verduras y hortalizas, especialmente crudas como ocurre con las ensaladas, seguidas del pescado y las legumbres.

A partir de los resultados, el Ayuntamiento ha diseñado estrategias específicas para cada centro, estructuradas en ocho ejes de actuación que incluyen la planificación de menús, la compra responsable y circular, la conservación y elaboración de los alimentos, la presentación y el consumo, el reaprovechamiento seguro de excedentes, la gestión de residuos y la sensibilización y participación educativa.

Centros involucrados

Los centros participantes acogen a un total de 978 alumnos repartidos entre los CEIP José Martínez Tornel (Patiño), Mariano Aroca López (Infante), Nuestra Señora de Cortes (Nonduermas), Nuestra Señora del Carmen (El Carmen), San Pío X (San Pío) y Santiago el Mayor (Santiago el Mayor).

Para el análisis se han seleccionado colegios de distinto tamaño, con diferentes modelos de cáterin, con y sin cocina propia, con el fin de abarcar todos los casos posibles.

La edil Mercedes Bernabé presenta los resultados de las auditorías celebradas el último trimestre de 2025. / A.M.

Proyecto europeo

GreenMe5, financiado por la Comisión Europea a través del programa LIFE, contempla, además, acciones formativas en los seis colegios participantes y actividades de sensibilización dirigidas a otros centros escolares y asociaciones vecinales del municipio, que se desarrollarán entre febrero y junio.

El proyecto está liderado por la Federación de Municipios de la Región de Murcia y cuenta con la participación de siete socios de cinco municipios europeos: Arezzo (Italia), Helsingborg (Suecia), Vilnius (Lituania), Cieza y Murcia. El presupuesto total asciende a 1.986.343,72 euros, de los que 1.191.806,23 euros son aportados por la Comisión Europea, correspondiendo 349.644,97 euros al Ayuntamiento de Murcia.