Un inglés se muda a Murcia con 16 años y sigue alucinando con las tiendas: "La gente no se da cuenta de esto"

Llegó a España con sus padres cuando tenía tan solo 16 años. Desde entonces ama el país. Ahora, desde su cuenta en TikTok narra cómo vive su choque cultural y cómo es para un ciudadano del Reino Unido vivir en España. Su cuenta se llama @the_spanishshow, reside en Murcia y todavía no se acostumbra a lo que ocurre con las tiendas de Murcia por la mañana.

El contenido que puedes visualizar en la cuenta de este joven inglés va desde reseñas gastronómicas hasta humor entre países, pasando por consejos desenfadados sobre cómo adaptarte mejor y más rápido a España. En resumen, desde su mirada británica habla sobre tradiciones y costumbres que los españoles tienen y que tanto le llaman la atención.

"Son casi las nueve y aún nada"

En concreto, en este vídeo el creador de contenido camina tranquilamente por la Gran Vía y lo que acontece a su alrededor le llama poderosamente la atención: "Estoy en Murcia esta mañana. De hecho, tengo que ir a la notaría, pero he notado que faltan dos minutos para las nueve de la mañana y todo está tranquilo".

A continuación, comienza a referirse a los establecimientos que va dejando atrás conforme avanza: "Todas las tiendas, panaderías y cafés todavía están cerrados", confiesa con incredulidad.

"Esto es algo que mucha gente no se da cuenta en España: la mayoría de las cosas abren después de las nueve, nueve y media o diez", reflexiona este ciudadano británico, acostumbrado en su país a que las cafeterías abran de siete a ocho y media de la mañana. "Es algo a lo que tienes que acostumbrarte", concluye.