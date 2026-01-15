Denuncian la falta de alcantarillado y mantenimiento en Las Cuevas del Norte de Sangonera la Seca

El barrio de Las Cuevas del Norte de la pedanía murciana de Sangonera la Seca es el caso más reciente de "abandono a las pedanías de Murcia" denunciado por el Grupo Socialista en un comunicado.

En respuesta, el PP acusa a los socialistas de "generar alarma social con una visión interesada y manipulada de la realidad de las pedanías", y recuerda el nuevo contrato de mantenimiento de la vía pública en pedanías de la historia del municipio, dotado con 12,6 millones de euros para los próximos cinco años.

"Resulta poco creíble que quienes ignoraron durante años las necesidades de estos barrios pretendan ahora erigirse en defensores de los vecinos, cuando su gestión fue la causa de muchos de los déficits que hoy tratan de denunciar", aseguran los populares en un comunicado.

Abandono

Por su parte, desde el PSOE señalan "suciedad, calles llenas de socavones y tapas de instalaciones eléctricas sin arreglar desde años", según enumera la concejala socialista, Ainhoa Sánchez, en un vídeo difundido en la red social X.

A estos desperfectos, se suma "un jardín con una absoluta falta de mantenimiento", en el que "se acumulan hojas, basura y restos de hogueras que se realizan de forma habitual ante la ausencia de limpieza y control municipal", detalla el partido de la oposición en el comunicado.

“Estos restos llevan semanas sin retirarse, lo que evidencia la dejadez del equipo de Gobierno del PP y el riesgo que esta situación supone para la seguridad de la zona”, aseguró la edil socialista sobre las cenizas y troncos quemados que aparecen en las fotografías difundidas por el PSOE.

Restos de hogueras sin limpiar en Las Cuevas del Norte de Sangonera la Seca. / PSOE

"Una desigualdad intolerable"

Además, el Grupo Socialista señala la ausencia de red de alcantarillado en la zona. “No es de recibo que en Murcia aún existan zonas sin alcantarillado y con los servicios públicos básicos completamente desatendidos, lo que genera una desigualdad intolerable”, declaró Ainhoa Sánchez.

Con todo, desde el PSOE piden un refuerzo en la limpieza y el mantenimiento, así como "poner fin a estas situaciones de riesgo y dotar a Las Cuevas del Norte de las infraestructuras básicas que merece", concluye el escrito.

Las Cuevas del Norte albergan la ermita de la Virgen del Rosario y desde allí parten rutas senderistas hacia la Rambla de los Bonetes, el Barranco Blanco y la Cañada de las Oliveras.