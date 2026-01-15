El Bando de Murcia ya tiene fecha y se luce en Fitur en su 175 aniversario

Las Peñas Huertanas calientan motores para las Fiestas de Primavera de Murcia con la elección de las candidatas a Reina, a finales de enero. Pero antes, los festejos, declarados de Interés Turístico Internacional, se lucirán en su 175 aniversario en la Feria de Turismo Internacional de Madrid (Fitur).

La Federación de Peñas tendrá presencia en Fitur, la principal feria del sector turístico, que se celebrará del 21 al 25 de enero en la capital española, que contará con la presencia de más de 10.000 empresas, representantes de 150 países y la previsión de más de 255.000 visitantes profesionales.

En concreto, será el 23 de enero cuando los festejos murcianos se luzcan en Madrid con la presentación de un vídeo promocional del 175 aniversario de la fundación del Bando de la Huerta, pues el origen de esta fiesta se remonta a 1851.

Huertanas que bailan castañueñas en mano, cabezudos y la Patrona de Murcia aparecerán en momentos descatados de los festejos, como la ofrenda floral y el gran desfile, en el vídeo al que ha podido echar un vistazo en primicia esta redacción.

Además, para representar al Bando, Juan García Serrano, presidente de la Federación, resaltó que acudirán a la capital española la Reina de la Huerta de Murcia, Alba Franco Sánchez, junto a dos de sus Damas de Honor y la vicepresidenta de la Federación.

Traspaso del reinado

El siguiente paso de los festejos será elegir a las próximas Reinas de la Huerta, a las que las actuales representantes impondrán los Tocados de Azahar en el Teatro Romea. Sin embargo, el primer paso será la presentación de las candidatas el domingo 25 de enero a las 20:00 horas en el auditorio Víctor Villegas.

Después, llegará el turno de las jornadas de convivencia con el jurado calificador. Las 30 candidatas a Reina Infantil participarán en dos: una el sábado 7 de febrero en el municipio de Blanca y, al día siguiente, otra en la pedanía murciana de Monteagudo.

Por su parte, las 23 candidatas a Reina de la Huerta de Murcia y su Corte de Honor harán lo propio los días 27 y 28 de febrero, así como el 1 de marzo, en Valencia. La última jornada de convivencia será en la sede de la Federación de Peñas, el 8 de marzo, cuando se hará entrega a todas las candidatas de un recuerdo conmemorativo del 175 aniversario.

Fechas señaladas

Las Fiestas de Primavera echarán a andar en Murcia este 2026 con la gala de elección de Reinas de la Huerta de Murcia y de sus Cortes de Honor.

El auditorio Víctor Villegas acogerá el 14 de marzo, a partir de las 20.00 horas, la imposición de los Tocados de Azahar y las bandas acreditativas a las Reinas de la Huerta, así como la lectura del pregón.

Alba Franco Sánchez, de la peña El Caliche, dejará el reinado en manos de la Reina de la Huerta 2026, mientras que Alejandra Belmonte, de la peña El Membrillo, hará lo propio con la próxima Reina Infantil de la Huerta.

Desde ese momento, las Peñas Huertanas desatarán los festejos en Murcia: las barracas difundirán la gastronomía murciana y los desfiles ofrecerán recreaciones de los trajes y oficios tradicionales, hasta la llegada del día más señalado en el calendario de los murcianos: el del Bando de la Huerta, que este 2026 se celebrará el 7 de abril -un día que es festivo local en Murcia-, como es tradición, el martes siguiente al Domingo de Resurrección.