Alumnos de un colegio de Murcia revegetan la vía verde en la Vereda del Catalán

La vía verde de la Vereda del Catalán renueva vegetación de la mano de los alumnos y docentes del CEIP Cristo de la Expiración, de la pedanía murciana de Santa Cruz, en la actuación más reciente del 'Plan Foresta', el proyecto que pretende duplicar la masa forestal del municipio, impulsado por la concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, que dirige José Guillén.

Más de 36.000 árboles han sido ya plantados en todo el municipio de Murcia desde que esta iniciativa municipal se puso en marcha en 2017. Una de las líneas de actuación de esta iniciativa se centra en la red de vías verdes, con el objetivo de crear corredores verdes y redes de sombra.

"El objetivo es maximizar el beneficio social de las plantaciones que realizan nuestros niños y niñas, con el apoyo de los técnicos municipales del Servicio de Parques y Jardines, creando así rutas arboladas y transformando nuestras calles en corredores de vida. Hoy hemos llegado al corazón de la huerta de Murcia con el colegio Cristo de la Expiración de Santa Cruz", explicó José Guillén.

Además, los escolares recibieron formación sobre los beneficios de la vegetación en zonas urbanas y fueron nombrados ‘Guardianes de los árboles', distintivo que concede el Ayuntamiento de Murcia a todos los escolares que participan en esta iniciativa municipal en reconocimiento a su compromiso con el respeto y cuidado del medio ambiente.

Participación social

Desde su puesta en marcha en 2017, el programa ha contribuido a la plantación de 36.029 árboles de especies elegidas en base a criterios de sostenibilidad ambiental y la fijación de 7.124.525 kg de CO2. En este sentido, más de 23.000 niños se han beneficiado de estas jornadas de educación y sensibilización.

"El Plan Foresta tiene un doble propósito: acercar a nuestros niños y jóvenes a la naturaleza y concienciarlos sobre el impacto positivo que la vegetación tiene en nuestras ciudades", resaltó Guillén, quien también recordó que la plantación de árboles aporta beneficios como la mejora de la calidad del aire, la lucha contra el cambio climático y el aumento de la biodiversidad.