El tráfico y el turismo en Murcia, potenciados con un convenio con la UMU

Proyectos para mejorar el tráfico, potenciar el turismo urbano y tomar decisiones para la gestión del municipio de Murcia son algunos de los proyectos que se desarrollarán en la Universidad de Murcia, en el marco de un convenio suscrito con el Ayuntamiento.

El convenio fue firmado el pasado 23 de diciembre de 2025 por el alcalde de Murcia, José Ballesta, y el rector de la Universidad de Murcia, José Luján, y este martes se ha celebrado la comisión mixta de seguimiento para su puesta en marcha.

Aplicación práctica

Las actuaciones previstas en el marco del convenio estarán orientadas a su aplicación práctica en la gestión pública, e incluyen la optimización de la movilidad y el tráfico mediante modelos predictivos; el análisis y simulación de escenarios urbanos antes de la toma de decisiones; el desarrollo y validación de soluciones tecnológicas en entornos reales; el análisis avanzado de datos urbanos para apoyar políticas públicas basadas en evidencia; y la aplicación de inteligencia artificial a ámbitos como el turismo urbano, la gestión de servicios municipales, la sostenibilidad ambiental, la eficiencia hídrica y el uso del espacio público, entre otras muchas.

Financiación europea

La ejecución de estas actuaciones se articula mediante planes de actuación anuales, vinculados a proyectos europeos de financiación competitiva, por un importe de 50.000 euros al año, por lo que los proyectos estarán financiados al completo con fondos europeos.

Además, el convenio introduce de forma estructural en la administración local la figura del researcher, un perfil investigador altamente especializado y reconocido por la Comisión Europea, que aporta capacidades técnicas avanzadas para abordar retos complejos relacionados con la digitalización, la sostenibilidad y la mejora de los servicios públicos.