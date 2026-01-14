El nuevo modelo de transporte de Murcia modifica el pliego y amplía el plazo para recibir ofertas

La licitación del nuevo modelo de transporte público en Murcia cambia el rumbo tras la resolución de las consultas y alegaciones presentadas por los posibles licitadores, detalla el Ayuntamiento de Murcia en un comunicado.

A través de un informe técnico, el Consistorio respondió a las aclaraciones solicitadas sobre el pliego, entre las que se encuentran la electrificación de las cocheras, los canales de información y atención al cliente, así como las fórmulas de cálculo de determinadas partidas y aspectos relativos a las características de los vehículos y la renovación de la flota.

Además, la resolución de estas consultas ha permitido también corregir errores materiales detectados en algunas fórmulas, "sin incidencia alguna en la estructura de costes ni en el valor del servicio", aclaran desde el Consistorio.

Ampliación del plazo

Por otro lado, el Ayuntamiento ha decidido ampliar el plazo de presentación de ofertas hasta el próximo 31 de enero.

Esta ampliación responde a "la complejidad del contrato, al volumen de preguntas formuladas y a la extensa documentación que integran los pliegos", con el objetivo d epermitir a los licitadores "un análisis detallado y riguroso de los mismos", explica el equipo de Gobierno local.

Mejoras

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, destacó que el nuevo modelo permitirá mejorar las frecuencias, horarios y conexiones, además de incorporar una flota renovada y respetuosa con el medio ambiente.

El nuevo modelo se suma además a otras medidas, como el refuerzo de las líneas con mayor demanda, la puesta en marcha del tranvibús o la incorporación progresiva de vehículos eléctricos, resaltó el edil.

Estas actuaciones "ya han tenido un impacto directo en el uso del transporte público, que durante el pasado año alcanzó cifras históricas con 22.564.405 viajeros, lo que supone un incremento de más de 4,3 millones de pasajeros y un crecimiento del 23,6 % respecto a 2023", resaltan desde el Consistorio.

Los pliegos establecen, además, la obligación de establecer un sistema integral de comunicación a través de pantallas, web, redes sociales y aplicación móvil, así como la apertura de un punto de información físico, accesible y con una superficie mínima de 50 metros cuadrados.