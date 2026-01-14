El carnaval despliega ocho desfiles en el Cabezo: consulta el programa completo

Cabezo de Torres acoge "la cuna del carnaval en el municipio de Murcia" del 13 al 29 de febrero, anunció el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, este miércoles en la presentación de los festejos carnavaleros.

Un pato protagoniza el cartel de este año: un bodegón compuesto por "partes y piezas de objetos valiosos de las comparsas", que representan las dos caras del carnaval, como explicó Nora Gallego, autora del cartel.

Un patito de goma, junto a símbolos como una cuchara y un laurel, simbolizan "el carnaval vivido desde la calle", mientras que las plumas y la máscara reflejan la parte "más sofisticada", con los desfiles y coreografías ensayadas durante meses, y el esfuerzo que conllevan, al que se le hace un guiño en la lágrima que cae de la máscara.

Programa completo

Pablo Belmonte, presidente de la comisión carnavalera, fue el encargado de desgranar la programación de este año, que empieza a calentar motores el fin de semana que viene con la elección de la musa y el muso, así como de Don Pimentón y Doña Cayena -a los que ya se puede votar vía online-, junto a la cena de convivencia, tematizada este año en una mascarada de Versalles.

Antes del inicio de los pasacalles, cabe resaltar, entre otros eventos, el campeonato de pádel del 31 de enero y la misa por los difuntos carnavaleros, junto a la ofrenda a la Virgen del Cabezo, el 6 de febrero.

Desfiles

La gala de coronación será el 7 de febrero, con el pregón y la entrega de la máscara, que este año recae en Juan Alcántaro Martínez. Además, habrá un pequeño homenaje al párroco del pueblo, y también carnavalero, durante los últimos 12 años.

La "cantera del carnaval", como expresó Belmonte, se lucirá el 13 de febrero con el desfile infantil, en el que participarán unos 1500 escolares participantes de los colegios de Cabezo de Torres y Churra.

El sábado 14 de febrero llegará cargado de actividades. Por la mañana, tendrá lugar el carnaval de los animales, en el que todos los que lo deseen podrán participar inscribiendo a su mascota y disfrazándolas. "Ha habido conejos y patos", rememoró Belmonte. Y el premio es pienso para alimentar al ganador durante tres meses, detalló.

Ya por la tarde, será el turno de la cuarta edición del carnaval abierto con la temática inspirada en San Valentín, con una entrada libre para que cualquiera que lo desee pueda desfilar. Para cerrar el día, habrá un concierto con música urbana y un grupo de tecno-flamenco.

Al día siguiente, desde las 12 del mediodía habrá actividades infantiles en el recinto ferial, y ya se dará paso a los tres grandes desfiles, los días 15, 16 y 17.

El carnaval de foráneos será el 20 de febrero y este año vuelve a haber "sobrecarga de solicitudes: llevamos ya unas 60 o 50, y se ha hecho una criba para dejar unos 20", concretó Belmonte. Y, al final de la jornada, será la entrega de premios.

Cierre

El último gran desfile del carnaval de Cabezo de Torres será el sábado 21 de febrero, cuando los grupos carnavaleros desplegarán en las calles de la pedanía murciana los disfraces y coreografías a los que han dedicado meses de esfuerzo.

A las doce de la noche, Juan Alcántara quemará la máscara, que una vez más es obra del artista fallero Pere Baenas, quien destaca por el nivel de detalle de sus obras.

Aunque los festejos no terminarán con los desfiles, pues dos semanas más tarde, el 14 de marzo, culminará la programación del carnaval con el certamen de chirigotas.