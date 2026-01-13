Murcia estrena un registro para usar las plazas de carga y descarga

Murcia estrena un nuevo sistema de regulación de la carga y descarga, una actuación que se suma al incremento de plazas destinadas a esta labor en zonas como el entorno de Gran Vía y el eje Ronda Norte-Primo de Rivera, e¡así como el Mercado de Verónicas y los barrios del Carmen y Vistabella.

Así lo anunció este martes el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, quien acudió a una jornada formativa conjunta en la sede de la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia (FROET) para explicar el proceso de registro en el nuevo sistema.

La carga y descarga es uno de los "pilares fundamentales" de la ordenanza SER aprobada el pasado año, asegura el Consistorio en un comunicado en el que desgrana las novedades del sistema.

Inscripciones

Para garantizar que las plazas habilitadas para carga y descarga estén disponibles, se ha habilitado un registro en el que profesionales y empresas deben inscribir sus vehículos industriales. El registro es gratis y se debe respetar el tiempo máximo establecido en la señalización.

Cabe resaltar que FROET trasladó una serie de propuestas técnicas que han fueron incorporadas por el Ayuntamiento para simplificar el sistema de registro, como la posibilidad de inscribir en un solo trámite todos los vehículos de una empresa.

El nuevo sistema entrará en funcionamiento el próximo 1 de febrero, tras la moratoria solicitada por la patronal. Hasta el momento, se han producido ya más de 600 registros en el nuevo sistema de carga y descarga.

Incremento de las plazas

El Ayuntamiento resalta que, desde 2023, se ha incrementado el número de plazas destinadas a carga y descarga en zonas como el entorno de Gran Vía y el eje Ronda Norte-Primo de Rivera, el Mercado de Verónicas y los barrios del Carmen y Vistabella.

La ubicación de estas nuevas plazas fue acordada con FROET y asociaciones de comerciantes y, en este sentido, el concejal de Movilidad subrayó que "la colaboración permanente entre el Ayuntamiento y la patronal del transporte permite diseñar soluciones realistas, adaptadas a las necesidades del sector, que mejoran tanto el servicio a los profesionales como el funcionamiento general de la ciudad".