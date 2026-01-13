El K-pop "gana adeptos" y los 'scape rooms' se consolidan en Murcia: "Han salido hasta parejas"

Las actividades más demandadas en Murcia son los 'scape rooms' y los talleres de K-pop, que "cada vez ganan más adeptos", aseguró la concejala de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, este martes en la presentación de las actividades del programa 'Redes para el tiempo libre' para el primer trimestre de este 2026.

Esgrima y tenis de mesa, así como una nueva ruta senderista, se suman este año a la programación habitual, que abarca actividades culturales, deportivas, de ocio y educativas.

Aunque estos encuentros van más allá. "Han salido hasta parejas", resaltó la edil y agregó que muchos jóvenes incorporan estas actividades en su vida. Además, López-Briones explicó que las actividades se programan en base a las más demandadas en el anterior trimestre.

Inscripciones

En esta edición, hay 550 plazas repartidas en las 38 actividades programadas desde este jueves 15 de enero, cuando se abren las inscripciones, hasta el 22 de marzo, durante 10 fines de semana.

Las inscripciones son gratis y los requisitos son tener entre 12 y 30 años y estar empadronado en el municipio de Murcia.

Destacan los campeonatos inclusivos de tenis de mesa, en el Círculo Cultural de El Palmar, y de petanca, en el barrio de San Basilio.

Actividades

Los talleres se desarrollarán en centros juveniles como el Espacio Joven 585m2, que acogerá las actividades de destreza manual, como crochet y customización de ropa, y las de cómic manga, donde los participantes aprenderán las técnicas básicas del dibujo japonés de cómic, como la creación de personajes, el diseño de escenas y el uso de la narrativa visual.

Este espacio también será el escenario de los talleres de Lengua de Signos, guitarra y pintura creativa los viernes y sábados.

Por otro lado, el espacio joven La Nave albergará los talleres de K-pop, un baile popular y estilo musical coreano, los viernes. Y, como en ediciones anteriores, las actividades de salsa, bachata y teatro, muy demandadas por la población universitaria, se desarrollarán en colaboración con el Centro Social Universitario de la UMU.

Salsa, bachata y teatro son muy demandadas por los universitarios

Una de las actividades más demandadas son las 'scape rooms', por lo que se han programado dos, el domingo 18 de enero y el domingo 22 de febrero en Escape Play, así como una actividad de realidad virtual el domingo 15 de febrero en Mistery Motel.

Como novedades este año, se incorporan a la programación los talleres de tenis de Mesa, GAP y esgrima, así como una ruta cultural por la 'Murcia histórica' el 6 de marzo.

Además, se llevará a cabo una observación astronómica el 30 de enero, donde se podrá observar el cielo nocturno a través de telescopios en el Cuartel de Artillería a partir de las 19 horas.

En cuanto a las actividades de aventura y naturaleza, destacan la actividad de espeleología en la Sima de la Sabina en Cieza el 31 de enero, el taller de orientación en la naturaleza el domingo 15 de marzo, el descenso con cuerdas en las Cueva de Neptuno el sábado 21 de marzo en el Portús, Vía Ferrata Redován K2 el sábado 14 de marzo, escalada deportiva en el Valle el sábado 7 de marzo, Barranco Cucales en Alicante el domingo 8 de febrero en Alicante.

Además, se organizará otra de las actividades más demandadas por los jóvenes como es paintball, que se desarrollará tanto el 7 de febrero como el 1 de marzo en Puente Tocinos.

Programa completo

Actividades lúdicas

1. Bachata

Centro Social Universitario

Jueves 15/22/29 enero, 5/12/19/26 febrero, 5/12 marzo

Horario: 16:00-17:00

2. Salsa

Centro Social Universitario

Jueves 15/22/29 enero, 5/12/19/26 febrero, 5/12 marzo

Horario: 17:00-18:00

3. K-pop

Espacio Joven La Nave

Sábados 17/24/31 enero, 7/14/21/28 febrero, 7/14/21 marzo

Horario: 10:00-11:30

4. Escape Room: Prision

Lugar: Escape Play - Murcia

Domingo 18 enero

Horario: 11:00 - 12:30 y 12.30 - 14:00

5. Realidad Virtual

Lugar: Mistery Motel - Murcia

Domingo 15 febrero

Horario: 10:00 - 11:30 y de 11.30 - 14:00

6. Escape Room: Feliz Cumpleaños

Lugar: Escape Play - Murcia

Domingo 22 febrero

Horario: 10:00 - 11:30 y de 11.30 - 14:00

7. 101 Pixel Room

Lugar: Mistery Motel - Murcia

Domingo 22 marzo

Horario: 11:00 - 12:30 y 12:30 - 14:00

8. Gimkana Cultural

Lugar: Itinerario urbano - Murcia

Viernes 20 febrero

Horario: 18:00 - 20:30

Actividades formativas

9. Lengua de Signos

Espacio Joven 585m2

Viernes 316/23/30 enero, 6/13/20/27 febrero, 6/13/20 marzo

Horario: 16:30-18:00

10. Crochet

Espacio Joven 585

Sábado 17/24/31 enero, 7/14/21/28 febrero, 7/14/21 marzo

Horario: 10.00-11.30

11. Personaliza tu Look (Customización de Ropa)

Espacio Joven 585

Sábado 17/24/31 enero, 7/14/21/28 febrero, 7/14/21 marzo

Horario: 11:30 - 13:00

12. Cómic Manga

Espacio Joven 585m2

Sábado 17/24/31 enero, 7/14/21/28 febrero, 7/14/21 marzo

Horario: 10:00-11:30h

13. Pintura Creativa

Espacio Joven 585m2

Sábado 17/24/31 enero, 7/14/21/28 febrero, 7/14/21 marzo

Horario: 12.00-13.30

14. Defensa Personal

Lugar: Espacio Joven La Nave

Viernes 16/23/30 enero, 6/13/20/27 febrero, 6/13/20 marzo

Horario: 18:30 - 20:00

15. GAP

Lugar: Espacio Joven La Nave

Viernes 16/23/30 enero, 6/13/20/27 febrero, 6/13/20 marzo

Horario: 17.00 - 18:30

16. Esgrima

Lugar: Pabellón Deportes José María Cagigal

Viernes 16/23/30 enero, 6/13/20/27 febrero, 6/13/20 marzo

Horario: 18:00-19:30

17. Tenis de Mesa

Lugar: Circulo Cultural El Palmar

Sábado 17/24/31 enero, 7/14/21/28 febrero, 7/14/21 marzo

Horario: 11:00 - 12:30

18. Observación Astronómica

Lugar: Cuartel de Artillería

Viernes 30 enero

Horario: 19:00 - 21:00

19. Escalada en Rocódromo

Lugar: Moma Climbing

Viernes 6/27 febrero

Horario: 19:30 - 21:00

20. Ruta Cultural

Lugar: Itinerario urbano - Murcia

Viernes 6 marzo

Horario: 19:30 - 21:00

Actividades al aire libre

21. Vía Ferrata El Ciervo

Lugar: Sierra Espuña

Sábado 17 enero

Horario: 9:00 - 14:00

22. Trekking: Aventuras en las alturas

Lugar: Sierra Espuña

Sábado 24 enero

Horario: 9:00 - 14:00

23. Barranco El Saltaor

Lugar: Jumilla

Domingo 25 enero

Horario: 9:00 - 14:00

24. Espeleología Sima de la Sabina

Lugar: Cieza

Sábado 31 enero

Horario: 9:00 - 14:00

25. Senderismo: Ojos de Luchena y Valdeinfierno

Lugar: Lorca

Domingo 1 febrero

Horario: 9:00 - 14:00

26. Paintball

Lugar: Puente Tocinos

Sábado 7 febrero

Horario: 11:00 - 13:00

27. Barranco Cucales

Lugar: Catamarruc - Alicante

Domingo 8 febrero

Horario: 8:00 - 15:00

28. Vía Ferrata Redovan

Lugar: Redován - Alicante

Sábado 14 febrero

Horario: 9:00 - 14:00

29. Senderismo y sus aves

Lugar: Sierra Altahona - Murcia

Sábado 21 febrero

Horario: 9:00 - 14:00

30. Descenso con cuerdas Cueva del Gigante

Lugar: El Portús

Sábado 28 febrero

Horario: 9:00 - 14:00

31. Paintball

Lugar: Puente Tocinos

Domingo 1 marzo

Horario: 11:00 - 13:00

32. Escalada Deportiva

Lugar: Sierra de El Valle - Murcia

Sábado 7 marzo

Horario: 9:00 - 14:00

33. Senderismo: La Algameca, pueblo pesquero

Lugar: Cartagena

Domingo 8 marzo

Horario: 10:00 - 13:00

34. Vía Ferrata Callosa

Lugar: Callosa del Segura - Alicante

Sábado 14 marzo

Horario: 9:00 - 14:00

35. Orientación en el Valle

Lugar: Sierra de El valle - Murcia

Domingo 15 de marzo

Horario: 9:00 - 13:00

36. Descenso con cuerdas Cueva de Neptuno

Lugar: El Portús

Sábado 21 marzo

Horario: 9:00 - 14:00