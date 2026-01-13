Ocio
El K-pop "gana adeptos" y los 'scape rooms' se consolidan en Murcia: "Han salido hasta parejas"
Talleres de esgrima y tenis de mesa son las novedades de las 38 actividades gratis con 550 plazas del programa 'Redes para el tiempo libre'
Las actividades más demandadas en Murcia son los 'scape rooms' y los talleres de K-pop, que "cada vez ganan más adeptos", aseguró la concejala de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, este martes en la presentación de las actividades del programa 'Redes para el tiempo libre' para el primer trimestre de este 2026.
Esgrima y tenis de mesa, así como una nueva ruta senderista, se suman este año a la programación habitual, que abarca actividades culturales, deportivas, de ocio y educativas.
Aunque estos encuentros van más allá. "Han salido hasta parejas", resaltó la edil y agregó que muchos jóvenes incorporan estas actividades en su vida. Además, López-Briones explicó que las actividades se programan en base a las más demandadas en el anterior trimestre.
Inscripciones
En esta edición, hay 550 plazas repartidas en las 38 actividades programadas desde este jueves 15 de enero, cuando se abren las inscripciones, hasta el 22 de marzo, durante 10 fines de semana.
Las inscripciones son gratis y los requisitos son tener entre 12 y 30 años y estar empadronado en el municipio de Murcia.
Destacan los campeonatos inclusivos de tenis de mesa, en el Círculo Cultural de El Palmar, y de petanca, en el barrio de San Basilio.
Actividades
Los talleres se desarrollarán en centros juveniles como el Espacio Joven 585m2, que acogerá las actividades de destreza manual, como crochet y customización de ropa, y las de cómic manga, donde los participantes aprenderán las técnicas básicas del dibujo japonés de cómic, como la creación de personajes, el diseño de escenas y el uso de la narrativa visual.
Este espacio también será el escenario de los talleres de Lengua de Signos, guitarra y pintura creativa los viernes y sábados.
Por otro lado, el espacio joven La Nave albergará los talleres de K-pop, un baile popular y estilo musical coreano, los viernes. Y, como en ediciones anteriores, las actividades de salsa, bachata y teatro, muy demandadas por la población universitaria, se desarrollarán en colaboración con el Centro Social Universitario de la UMU.
Salsa, bachata y teatro son muy demandadas por los universitarios
Una de las actividades más demandadas son las 'scape rooms', por lo que se han programado dos, el domingo 18 de enero y el domingo 22 de febrero en Escape Play, así como una actividad de realidad virtual el domingo 15 de febrero en Mistery Motel.
Como novedades este año, se incorporan a la programación los talleres de tenis de Mesa, GAP y esgrima, así como una ruta cultural por la 'Murcia histórica' el 6 de marzo.
Además, se llevará a cabo una observación astronómica el 30 de enero, donde se podrá observar el cielo nocturno a través de telescopios en el Cuartel de Artillería a partir de las 19 horas.
En cuanto a las actividades de aventura y naturaleza, destacan la actividad de espeleología en la Sima de la Sabina en Cieza el 31 de enero, el taller de orientación en la naturaleza el domingo 15 de marzo, el descenso con cuerdas en las Cueva de Neptuno el sábado 21 de marzo en el Portús, Vía Ferrata Redován K2 el sábado 14 de marzo, escalada deportiva en el Valle el sábado 7 de marzo, Barranco Cucales en Alicante el domingo 8 de febrero en Alicante.
Además, se organizará otra de las actividades más demandadas por los jóvenes como es paintball, que se desarrollará tanto el 7 de febrero como el 1 de marzo en Puente Tocinos.
Programa completo
Actividades lúdicas
1. Bachata
- Centro Social Universitario
- Jueves 15/22/29 enero, 5/12/19/26 febrero, 5/12 marzo
- Horario: 16:00-17:00
2. Salsa
- Centro Social Universitario
- Jueves 15/22/29 enero, 5/12/19/26 febrero, 5/12 marzo
- Horario: 17:00-18:00
3. K-pop
- Espacio Joven La Nave
- Sábados 17/24/31 enero, 7/14/21/28 febrero, 7/14/21 marzo
- Horario: 10:00-11:30
4. Escape Room: Prision
- Lugar: Escape Play - Murcia
- Domingo 18 enero
- Horario: 11:00 - 12:30 y 12.30 - 14:00
5. Realidad Virtual
- Lugar: Mistery Motel - Murcia
- Domingo 15 febrero
- Horario: 10:00 - 11:30 y de 11.30 - 14:00
6. Escape Room: Feliz Cumpleaños
- Lugar: Escape Play - Murcia
- Domingo 22 febrero
- Horario: 10:00 - 11:30 y de 11.30 - 14:00
7. 101 Pixel Room
- Lugar: Mistery Motel - Murcia
- Domingo 22 marzo
- Horario: 11:00 - 12:30 y 12:30 - 14:00
8. Gimkana Cultural
- Lugar: Itinerario urbano - Murcia
- Viernes 20 febrero
- Horario: 18:00 - 20:30
Actividades formativas
9. Lengua de Signos
- Espacio Joven 585m2
- Viernes 316/23/30 enero, 6/13/20/27 febrero, 6/13/20 marzo
- Horario: 16:30-18:00
10. Crochet
- Espacio Joven 585
- Sábado 17/24/31 enero, 7/14/21/28 febrero, 7/14/21 marzo
- Horario: 10.00-11.30
11. Personaliza tu Look (Customización de Ropa)
- Espacio Joven 585
- Sábado 17/24/31 enero, 7/14/21/28 febrero, 7/14/21 marzo
- Horario: 11:30 - 13:00
12. Cómic Manga
- Espacio Joven 585m2
- Sábado 17/24/31 enero, 7/14/21/28 febrero, 7/14/21 marzo
- Horario: 10:00-11:30h
13. Pintura Creativa
- Espacio Joven 585m2
- Sábado 17/24/31 enero, 7/14/21/28 febrero, 7/14/21 marzo
- Horario: 12.00-13.30
14. Defensa Personal
- Lugar: Espacio Joven La Nave
- Viernes 16/23/30 enero, 6/13/20/27 febrero, 6/13/20 marzo
- Horario: 18:30 - 20:00
15. GAP
- Lugar: Espacio Joven La Nave
- Viernes 16/23/30 enero, 6/13/20/27 febrero, 6/13/20 marzo
- Horario: 17.00 - 18:30
16. Esgrima
- Lugar: Pabellón Deportes José María Cagigal
- Viernes 16/23/30 enero, 6/13/20/27 febrero, 6/13/20 marzo
- Horario: 18:00-19:30
17. Tenis de Mesa
- Lugar: Circulo Cultural El Palmar
- Sábado 17/24/31 enero, 7/14/21/28 febrero, 7/14/21 marzo
- Horario: 11:00 - 12:30
18. Observación Astronómica
- Lugar: Cuartel de Artillería
- Viernes 30 enero
- Horario: 19:00 - 21:00
19. Escalada en Rocódromo
- Lugar: Moma Climbing
- Viernes 6/27 febrero
- Horario: 19:30 - 21:00
20. Ruta Cultural
- Lugar: Itinerario urbano - Murcia
- Viernes 6 marzo
- Horario: 19:30 - 21:00
Actividades al aire libre
21. Vía Ferrata El Ciervo
- Lugar: Sierra Espuña
- Sábado 17 enero
- Horario: 9:00 - 14:00
22. Trekking: Aventuras en las alturas
- Lugar: Sierra Espuña
- Sábado 24 enero
- Horario: 9:00 - 14:00
23. Barranco El Saltaor
- Lugar: Jumilla
- Domingo 25 enero
- Horario: 9:00 - 14:00
24. Espeleología Sima de la Sabina
- Lugar: Cieza
- Sábado 31 enero
- Horario: 9:00 - 14:00
25. Senderismo: Ojos de Luchena y Valdeinfierno
- Lugar: Lorca
- Domingo 1 febrero
- Horario: 9:00 - 14:00
26. Paintball
- Lugar: Puente Tocinos
- Sábado 7 febrero
- Horario: 11:00 - 13:00
27. Barranco Cucales
- Lugar: Catamarruc - Alicante
- Domingo 8 febrero
- Horario: 8:00 - 15:00
28. Vía Ferrata Redovan
- Lugar: Redován - Alicante
- Sábado 14 febrero
- Horario: 9:00 - 14:00
29. Senderismo y sus aves
- Lugar: Sierra Altahona - Murcia
- Sábado 21 febrero
- Horario: 9:00 - 14:00
30. Descenso con cuerdas Cueva del Gigante
- Lugar: El Portús
- Sábado 28 febrero
- Horario: 9:00 - 14:00
31. Paintball
- Lugar: Puente Tocinos
- Domingo 1 marzo
- Horario: 11:00 - 13:00
32. Escalada Deportiva
- Lugar: Sierra de El Valle - Murcia
- Sábado 7 marzo
- Horario: 9:00 - 14:00
33. Senderismo: La Algameca, pueblo pesquero
- Lugar: Cartagena
- Domingo 8 marzo
- Horario: 10:00 - 13:00
34. Vía Ferrata Callosa
- Lugar: Callosa del Segura - Alicante
- Sábado 14 marzo
- Horario: 9:00 - 14:00
35. Orientación en el Valle
- Lugar: Sierra de El valle - Murcia
- Domingo 15 de marzo
- Horario: 9:00 - 13:00
36. Descenso con cuerdas Cueva de Neptuno
- Lugar: El Portús
- Sábado 21 marzo
- Horario: 9:00 - 14:00
Información
Para participar en las actividades es necesario tener entre 12 y 30 años, residir en el municipio de Murcia y rellenar el formulario de inscripción disponible en la web www.redestiempolibremurcia.es.
Para más información, se puede consultar la citada web, escribir al correo electrónico redesmurcia@salzillosi.com, seguir las redes sociales @redesmurcia en Instagram y @REDESMURCIA1 en Twitter, o llamar al 968 112 050, de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 horas y de lunes a jueves de 16:30 a 19:00 horas.
