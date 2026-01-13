Juan Tudela será el pregonero del Cierre de la Semana Santa de Murcia 2026

La Real y Muy Ilustre Archicofradía de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado de Murcia ha hecho público el nombramiento del vicario general de la Diócesis de Cartagena, Juan Tudela García, como Pregonero de Cierre de la Semana Santa de Murcia 2026.

El pregón tendrá lugar el Domingo de Resurrección, 5 de abril de 2026, a las puertas de la Iglesia de Santa Eulalia, acto con el que se pondrá el broche final, tanto litúrgico como emocional, a la Semana Santa murciana. Un momento especialmente simbólico en el que la ciudad deja atrás el luto de la Pasión para dar paso a la alegría de la Pascua.

La designación de Juan Tudela García, canónigo numerario de la Catedral de Murcia y moderador de la Curia diocesana, responde, según ha señalado la Archicofradía, "al deseo de contar con una figura de sólida formación teológica y profundo conocimiento litúrgico para anunciar el misterio central de la fe cristiana: la Resurrección de Cristo". Todo ello anticipa un pregón marcado por la fe y la esperanza. Desde la corporación han manifestado su satisfacción y agradecimiento por la aceptación del encargo.

La Archicofradía resalta la sólida formación teológica y el profundo conocimiento litúrgico de Tudela

Juan Tudela García, de 59 años y natural de Aledo, recibió la ordenación sacerdotal en 1994 en su localidad natal, en una ceremonia presidida por el entonces obispo de Cartagena, monseñor Javier Azagra.

Es licenciado en Teología Dogmático-Fundamental por la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid) y ha cursado estudios de doctorado en Teología Dogmática en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. En la actualidad, además de vicario general y moderador de la Curia, ejerce como párroco de San Nicolás de Bari-Santa Catalina de Murcia, canónigo numerario de la Catedral y miembro de diversos órganos diocesanos, entre ellos el Colegio de Consultores, el Consejo Presbiteral, el Consejo Diocesano de Asuntos Económicos y el Consejo Pastoral Diocesano.