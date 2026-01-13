Asfaltada una parcela en Guadalupe para acoger el mercado semanal y las fiestas populares

Los vecinos de Guadalupe cuentan con un nuevo espacio en la vía pública en el que se desarrollarán, entre otras actividades, el mercado semanal de la pedanía murciana, aunque este espacio también acogerá eventos de los festejos populares de la localidad.

Las obras de acondicionamiento se ejecutan en una parcela de casi mil metros cuadrados situada en la avenida de la Libertad, junto al centro cultural de la pedanía, que visitó este martes el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández.

Los trabajos, que cuentan con una inversión municipal de 25.342 euros, responden a una demanda vecinal. Esta parcela es utilizada habitualmente como zona de paso entre el aparcamiento, el salón de actos y el centro de mayores, así como durante la celebración del mercado y las fiestas locales.

Las obras incluyen la excavación y retirada de tierras, el relleno y compactación con zahorra artificial y la creación de una capa de asfalto.

Durante la visita, el concejal declaró que "esta actuación es un ejemplo del compromiso del Ayuntamiento de Murcia con la mejora de los espacios públicos en nuestras pedanías, atendiendo a necesidades reales de los vecinos y reforzando la vertebración territorial del municipio, ya que con la mejora y asfaltado de este espacio se va a optimizar para otros usos".