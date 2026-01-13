Casi 200 días de 2025 con aire contaminado en Murcia

La calidad del aire fue desfavorable en Murcia más de la mitad de los días de 2025. Así lo denuncia la plataforma MurciaLab en un comunicado en el que, tras analizar el Índice de Calidad del Aire (ICA) publicado por la Comunidad, cuestiona que no se aplique de forma efectiva un protocolo municipal.

En el mismo sentido se expresó el portavoz del PSOE, Ginés Ruiz Maciá, la semana pasada, cuando pidió un protocolo de actuación "que no consista en poner un tuit".

Los datos muestran que durante 191 días del año anterior la calidad del aire no fue buena y que 174 días fue razonablemente buena, pero ni un solo día se registró una calidad del aire clasificada como “buena” en Murcia, según la clasificación oficial del ICA.

Ni un solo día se registró una “buena” calidad

Los días con peor calidad del aire "estuvieron asociados principalmente a contaminantes de origen mayoritariamente urbano", asegura la plataforma en el escrito en el que detalla que, los peores días del año pasado (3 extremadamente desfavorables y 7 muy desfavorables), había altos niveles de PM2.5, Ozono y PM10, "contaminantes estrechamente relacionados con el tráfico, la combustión y determinadas actividades urbanas".

MurciaLab resalta que, "en situaciones de exposición continuada, estos contaminantes se asocian con el agravamiento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, el aumento de ingresos hospitalarios, accidentes cerebrovasculares y un mayor gasto sanitario público".

Calendario del año pasado en el que se registra la calidad del aire por días. / MurciaLab

"La normativa vigente establece que la Comunidad debe detectar y comunicar los niveles elevados de contaminación, mientras que el Ayuntamiento de Murcia es la autoridad competente para activar el protocolo municipal y ejecutar las medidas necesarias para proteger la salud pública", recuerdan desde MurciaLab.

La activación de dicho protocolo contempla desde medidas preventivas e informativas a medidas activas como prohibición de quemas agrícolas, gratuidad de aparcamientos disuasorios y transporte público, restricciones al tráfico privado y limitaciones de actividades generen polvo.

Sin embargo, "no existen datos públicos accesibles que permitan verificar cuándo se activó formalmente el protocolo en 2025, qué medidas se aplicaron ni durante cuánto tiempo", lamentan desde la plataforma y denuncian "un problema estructural de gestión, prevención y transparencia institucional, con consecuencias directas sobre la salud de la población".

“Respirar no es negociable. Cumplir la ley, tampoco”, concluyen desde MurciaLab, y explican que han seguido criterios de agregación diaria para elaborar la medición anual.