El tranvía de Murcia batió récord de viajeros con el encendido del árbol de Richard Gere

El transporte público de Murcia cierra 2025 con más viajeros que años anteriores y un protagonista internacional que incentivó que el tranvía batiese su récord histórico el 28 de noviembre, con motivo del encendido del Gran Árbol de Navidad con el actor Richard Gere en la Plaza Circular -glorieta que, como ya publicó este diario, incorporará un géiser de 8 metros de altura y recuperará la música-, anunció el concejal de Movilidad, Gestión Económica en Contratación, José Francisco Muñoz, en rueda de prensa.

Destaca también la puesta en marcha de siete tranvibuses que conectan el centro de la ciudad con la pedanía de El Palmar, vehículos que emplearon 130.000 usuarios durante el primer mes, con 2.700 horas de servicio y casi 30.000 kilómetros recorridos.

Además, el Ayuntamiento espera que el número de viajeros aumente en este medio de transporte con el inicio del curso lectivo, algo a lo que también contribuirá el hecho de que el servicio sea gratis hasta el mes de marzo.

En general, el año pasado se registraron 22,5 millones de viajeros, lo que suponen más de 4,3 millones de pasajeros desde 2023 y un crecimiento del 23,6 por ciento.

Medios de transporte

Las líneas de autobús de pedanías dieron servicio a más de 11,2 millones de viajeros durante el año pasado, gracias a medidas como el refuerzo de las líneas 26, 28, 30, 31, 44 y 91 y la incorporación de las líneas de Alcantarilla, Beniel y Santomera, que ya son de gestión municipal y experimentaron un crecimiento de más del 30 por ciento respecto a 2024.

Las líneas urbanas, por su parte, rozaron los 3 millones de usuarios en 2025, con un incremento del 29 por ciento respecto a 2023, lo que se traduce en más de 650.000 usuarios desde entonces.

En cuanto al tranvía, registró 8,4 millones de usuarios, más de un millón respecto a 2023, y batió su récord histórico, con 49.131 pasajeros que subieron a bordo el mismo día en el que el actor Richard Gere participó en el encendido del Gran Árbol de la Plaza Circular, el 28 de noviembre.

Novedades

Muñoz anunció que esta semana iniciarán las pruebas de dos vehículos de la marca YuTong, la misma que fabricó los tranvibuses, por las pedanías de Murcia, en las líneas de mayor demanda, como son las 31 y 30.

La línea 31 da servicio a pedanías como Alquerías, El Raal, Puente Tocinos y Llano de Brujas, mientras que la 30 llega a localidades como Zeneta, Beniaján y Torreagüera -cabe mencionar que estas dos últimas organizaron una concentración ciudadana el pasado domingo para pedir la limpieza de la rambla del Garruchal y evitar las inundaciones en la carretera que las conecta a ambas-.

El edil de Movilidad también resaltó la incorporación de 20 nuevos vehículos eléctricos como el primer paso para la renovación de la flota municipal. A esto, se une la ampliación de cargadores eléctricos en Alcantarilla y Santomera.

Asimismo, el nuevo modelo de transporte público está en licitación hasta el 21 de enero, cuando se cierra el plazo de presentación de ofertas, y el Ayuntamiento está trabajando en la redacción del anteproyecto de la ampliación del tranvía para que en octubre se pueda remitir a la Comunidad para la firma del convenio.

La ampliación se prevé, en un inicio, hasta El Carmen, y añadirá cinco nuevas paradas en el trayecto hacia la futura estación intermodal de transporte público, aunque se contempla que el tranvía pueda llegar hasta El Palmar.