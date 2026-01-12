Eliminada la lista de espera para el registro de parejas de hecho en Murcia: "Nosotros que veníamos de incógnito"

La lista de espera para registrarse como pareja de hecho en el municipio de Murcia se queda a cero con la primera unión de este 2026, celebrada este lunes en el Ayuntamiento entre Óscar Martínez y Cristina Neira, que no se esperaban la expectación mediática que ha generado su compromiso: "Nosotros que veníamos de incógnito" bromeó ella ante los periodistas.

"Los derechos son prácticamente los mismos, pero esto era más rápido", señaló Óscar, y Cristina añadió que inscribirse como pareja de hecho les permite "formalizar" la relación y dar un paso más, sin descartar casarse más adelante.

Ahora, este trámite puede hacerse sin lista de espera, en un plazo aproximado de dos meses, un periodo que se ha reducido de forma considerable desde que la Comunidad suscribió convenio con media docena de ayuntamientos, el pasado mes de abril de 2025, para agilizar los trámites de un proceso que antes podía llegar a demoras de hasta dos años.

En este momento, solo hay dos solicitudes pendientes de citación por el Consistorio, y 13 parejas que están a la espera de conocer la resolución, detalló la Comunidad en un comunicado.

Balance

La lista de espera ya se redujo a la mitad en agosto y se ha quedado a cero en el inicio del nuevo año, según el balance que hizo la concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, quien acompañó durante el registro a la primera pareja de hecho del año.

En ocho meses se realizaron 406 comparecencias para formalizar inscripciones de nuevas parejas de hecho, con un ritmo de atención medio de 14 comparecencias semanales. Gracias a lista de espera cero, este mes de enero se han citado a 13 parejas solicitantes para comparecer en el Ayuntamiento, y las próximas citas se cerrarán conforme la Comunidad Autónoma actualice el listado.

Otro dato para destacar es que, desde abril de 2025, 59 personas citadas no se presentaron en la Oficina municipal de Matrimonios Civiles y Parejas de Hecho para realizar los trámites que llevaban esperando cerca de un año. Para este año 2026, más de un centenar de parejas ya tiene fecha para celebrar su enlace civil en el Ayuntamiento.

Por su parte, la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, detalló que en 2025 solicitaron inscribirse en este registro 2.876 parejas y el 90 por ciento de ellas han formalizado ya su unión.

Actualmente, en la Región hay más 9.000 parejas inscritas en el registro de uniones de hecho, y para agilizar los trámites se han reforzado también las plantillas encargadas de la expedición de los certificados, se ha puesto en marcha un servicio de colaboración con el número 012 de atención ciudadana y se ha impulsado una aplicación informática para hacer más rápida la confirmación de las inscripciones, entre otra medias que resaltó la consejera.

Matrimonios

En lo que respecta a los matrimonios civiles, el Ayuntamiento de Murcia celebró un total de 183 bodas en 2025, prácticamente los mismos datos que en 2024.

Y para este 2026 ya hay una previsión de 115 bodas desde enero hasta noviembre, de las que destaca el aumento de solicitudes para los meses de enero, febrero y noviembre desde 2023, cuando la media era de unas 7 solicitudes de bodas en el primer mes del año, y este 2026 ha arrancado con 15 bodas previstas.

Los meses más solicitados para la celebración de bodas son desde marzo hasta la primera quince de junio, septiembre y octubre.