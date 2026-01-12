La recreación del Entierro de la Sardina del siglo XIX en Murcia se aplaza: no será el miércoles 4, será el sábado 7 de marzo

La recreación del Entierro de la Sardina del siglo XIX, que recorrerá las calles de Murcia en marzo con motivo de su 175 aniversario, se aplaza: no será el miércoles 4, será el sábado 7 de marzo, indican desde la Agrupación Sardinera.

La organización ha decidido retrasar unos días el cortejo porque así se lo han pedido asociaciones de comerciantes del municipio, que consideran que para sus negocios será más beneficioso que el gran evento se celebre un sábado a que lo haga un día de diario: el 4 de marzo cae en miércoles.

Instantánea de cómo era el Entierro de la Sardina en el siglo XIX. / Agrupación Sardinera

Preparativos en marcha

Mientras llega el día, los preparativos para recrear aquel primer Entierro después de la guerra continúan. Vestuarios, escenografía, carrozas, destilarán un "reflejo fiel de lo que sucedió de 1910 a 1920", dijo el presidente de la Agrupación Sardinera, Pablo Ruiz Palacios, en la presentación en octubre.

El anterior aniversario redondo (el 170) no se lució como habría merecido, por culpa de la pandemia de coronavirus: más motivo para festejar aún más esta efeméride, que el artista Álvaro Peña ha retratado en un cartel que evoca los ‘cachivaches’, ya tesoros, del Entierro de tiempos pretéritos, cuya esencia permanece.

Tres Entierros

Nada menos que tres Entierros de la Sardina se celebrarán en 2026, año del 175 aniversario del maravilloso festejo. El primero, el sábado 7 de marzo, con una recreación histórica en San Antolín del festejo del siglo XIX . El segundo, el sábado 11 de abril, cuando el espectáculo de Interés Turístico Internacional que es el broche de oro de las Fiestas de Primavera recorrerá las principales arterias de la ciudad y arrojará, desde las carrozas, felicidad (y juguetes) a raudales. El tercero será en otoño, pero no en Murcia, sino al otro lado del charco.

Con motivo del Día de la Hispanidad, cerca de 300 sardineros se desplazarán a Nueva York para participar en el tradicional desfile que recorrerá el 11 de octubre la Quinta Avenida. Así lo consensuaron en diciembre responsables de la Agrupación Sardinera y La Nacional-Spanish Benevolent Society, entidad fundada en 1868, considerada un referente de la presencia hispana en la ciudad y presidida por un murciano natural de Monteagudo, Antonio Morales.