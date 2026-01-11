Los vecinos se movilizan para pedir la limpieza de la Rambla del Garruchal

El agua es, desde muchos frentes distintos, uno de los problemas más recurrentes en la Región de Murcia. Cada vez que llueve con una intensidad considerable, el riesgo de desbordamiento de las distintas ramblas que se encuentran en el territorio murciano, hace saltar las alertas tanto de las autoridades como de los habitantes de las localidades.

Esta situación geográfica tan peculiar de toda la zona del Levante español requiere actuaciones constantes por parte de especialistas y administraciones. Se necesita preparar a las zonas de mayor peligro frente al riesgo de inundación y reducir, en la medida de lo posible, los daños causados desde el punto de vista material y humano.

Por esto los vecinos de Beniaján han decidido salir a protestar para pedir una limpieza de la Rambla del Garruchal y otras medidas para evitar los estragos causados cuando llueve con cierta intensidad.

"Hemos cortado la carretera de San Javier a la altura de la Rambla" Pepe Valero — Presidente de la comunidad de vecinos del edificio Monteazahrlos

Asimismo, han solicitado la creación de una mesa de coordinación entre pedáneos, colectivos y administraciones implicadas para intentar dilucidar las competencias.

En este sentido, el presidente de la comunidad de vecinos del edificio Monteazahar, Pepe Valero, indica que los participantes han cortado la carretera de San Javier a la altura de la Rambla a modo de queja.

Según han informado los movilizados, a la concentración han asistido Beniajan, Torreaguera, representantes de juntas municipales de todos los partidos y colectivos como plataformas de afectados de Rambla del Garruchal y Bicihuerta. Todo esto bajo la organización de la asociación de vecinos San Blas El Secano y Montegrande.

Los vecinos durante la concentración por la limpieza de la Rambla. / L. O.

Contexto

Como ya publicó este diario previamente, muchos de estos residentes de Beniaján afectados sugieren "una solución como la que se adoptó en Torreagüera", donde se construyó un puente para frenar la escorrentía. Señalaban que es un problema que llevan padeciendo desde hace más de 30 años.

"El principal problema se encuentra en las competencias" Raúl Jiménez — Portavoz de Bicihuerta y cronista de Torreagüera

Aunque las mejoras han sido reclamadas desde 2024, no se han materializado. "Hay un proyecto olvidado de construcción de una presa de laminación aguas arriba", explicó Raúl Jiménez, portavoz de Bicihuerta y cronista de Torreagüera.

Más allá de los "proyectos olvidados", Jiménez subrayaba en los días previos a la protesta que el principal problema se encuentra en las competencias: "Casos parecidos son los expedientes de recuperación de oficio de espacios públicos, en los que pasa lo mismo, así como en la reparación de carreteras". Por eso han decidido que la creación de una mesa de coordinación es el primer paso para dar con una solución.

En esta misma línea, Valero informaba que "he hablado con el alcalde, pero se pasan la pelota", en referencia a las medidas que solicitan para acabar, o reducir al máximo, la escorrentía de la rambla cuando llueve.

"Son muchas las ocasiones en las que he tenido que pasar a personas de un lado al otro de la rambla y los garajes ya se han inundado varias veces", relataba. "en ocasiones, se han quedado vehículos anegados, de momento sin víctimas. Igual los responsables esperan que haya alguna para dar solución", lamentaba.

El presidente de la comunidad de vecinos también advertía de la importancia de dar cuanto antes con maneras de arreglar esta situación por la creciente intensidad de los periodos de precipitación: "Últimamente las DANA están cambiando el sistema de lluvia: ahora son torrenciales demasiadas veces".

La manifestación había sido convocada el pasado día 9 y tuvo lugar este domingo 11 de enero sobre las doce del mediodía en el sitio señalado anteriormente.