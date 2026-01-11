Cafés con mucha historia en Murcia

Los murcianos han tenido que decir adiós a algunas de las cafeterías más míticas de la ciudad, como fue el caso de Altea, La Cosechera y, hace solo un mes, El Parlamento.

Aunque muchos otros locales resisten desde que levantaron la persiana por primera vez hace ya décadas como un espacio de encuentro dedicado a la cultura, entre los que se encuentran, por ejemplo, El Sur, Café de Alba y Cooperativa Ítaca.

Y otros establecimientos han vuelto a abrir sus puertas después de una temporada, como ocurre con Café Zalacaín, que anunció su próxima reapertura tras nueve años cerrado, y La Puerta Falsa, que regresó a finales de 2024 tras siete años de parón.

Además, se unen propuestas cada vez más novedosas, como el café de especialidad de CaféLab, y 'exóticas', como Kawaii Café, que destaca por su colorida estética basada en la cultura japonesa.

Despedidas

El Ahorcado Feliz era un local de estética 'kitch', con las paredes recubiertas de papel de periódico. El establecimiento pasó de parecer una película de cine mudo -con la decoración en blanco y negro y sin música- a una dirigida por Tim Burton -con algún toque de color y canciones tanto ochenteras como las entonces contemporáneas-.

Este cambio se produjo con la remodelación que hicieron los abogados David Cánovas Martínez y Enrique Conesa Sánchez en el verano de 2016 en el local que se ubicaba en la calle de Cánovas del Castillo.

En La Cosechera, tras el cine Rex y frente a un colegio femenino, confluían jóvenes y partidas de dominó

De El Ahorcado Feliz destacaba también la variada programación: lunes y miércoles había intercambio de inglés; los martes, a partir de las 22.30 horas, monólogos, concursos, espectáculos de magia y 'scketches'; y, los jueves, exposiciones y actos culturales de todo tipo.

Además, una vez al mes había sesiones de DJs y conciertos, noches de citas rápidas entre solteros y catas de vinos y de cervezas, así como eventos puntuales entre los que se encontraban clases de pintura y un mercadillo artesanal de ropa, joyas, perfumes y jabones naturales, entre otros productos.

Lugares de encuentro

Las partidas de dominó entre los mayores de Murcia daban vida, por las mañanas y a primera hora de la tarde, a La Cosechera, ubicada a espaldas del cine Rex y frente a un colegio mayor femenino, ubicación que atrajo también a los estudiantes universitarios, que iban ganando terreno conforme avanzaba el día.

Parte del público que iba a acudir a alguna de las proyecciones que se realizaban en el cine Rex quedaba antes en La Cosechera para echar un café en una de las mesas de mármol que hay quien dice que eran lápidas recicladas y, si las mirabas por debajo, podías ver los nombres de los difuntos.

En El Parlamento se movían los ‘círculos de poder’ y, en Altea, los estudiantes universitarios

Otra de las cafeterías icónicas era Altea, que se consagró como el lugar de encuentro de los estudiantes universitarios, aunque atraía a un público muy variado.

Y, para los bohemios y artistas, el punto de reunión era La Viña, ubicada en una de las vías que conectan con la calle Trapería.

El último adiós

La despedida más reciente fue la de El Parlamento, que cerró en diciembre de 2025 tras más de 50 años al servicio de los murcianos, debido a la jubilación de uno de sus socios, Pedro Sánchez.

Elementos como moquetas y terciopelo, así como la presencia de políticos murcianos, le dieron a El Parlamento la fama de ser el lugar de reunión de los 'círculos de poder'. Aunque los cócteles también le dieron fama a este establecimiento del que los murcianos se despidieron el mes pasado.

Resistencia cultural

"Treinta años ofreciendo cultura a Murcia y al barrio de Santa Eulalia". Así se presenta Cooperativa Ítaca en sus redes sociales. El local, ubicado en la calle Mariano Vergara y con capacidad para 80 espectadores, acoge conciertos y, todos los miércoles, sesiones de micro abierto a las 21.30 horas.

De la misma forma se presenta Café de Alba en sus redes sociales: "25 años apoyando la cultura en un acogedor espacio en el centro de Murcia". Ubicada en la calle San Antón, cerca del Jardín de la Seda, la cafetería acoge una poblada programación de conciertos y eventos.

El Sur, Café de Alba y Cooperativa Ítaca acogen conciertos, presentaciones de libros y monólogos

Aunque por Café de Alba han pasado cantantes de la talla de Rafa Pons, El Niño de la Hipoteca, Dani Flaco y Valentín Dacova, entre otros nombres conocidos, la cafetería murciana también acoge a artistas emergentes del panorama local.

Presentaciones de libros, charlas divulgativas, conciertos y monólogos tienen cabida en el Café-bar El Sur, que lleva operativo desde 1987 y se ubica en la calle Montijo. Aunque de la programación resaltan las sesiones de los Lunes Literarios, en las que a finales del año pasado reinó la poesía.

Cafetería El Sur, en la calle Montijo de Murcia. / Juan Carlos Caval

Reaperturas

Café Zalacaín, en la céntrica calle Enrique Villar, llevaba cerrado desde 2017, pero anunció su reapertura a principios de este 2026. Aunque sus propietarios aún no han concretado una fecha para la vuelta: "Muy pronto veremos cómo se abre una nueva etapa, una nueva era, un mítico lugar como el Café Zalacaín", dice el comunicado difundido a través de la cuenta @lunesliterarios en redes sociales.

Inaugurado a principios de los años 80, Zalacaín era un espacio en el que se mezclaban estudiantes de universidad, escritores y habituales del barrio. Cuando el local cambió de manos, muchas de sus actividades continuaron, como el ciclo de los Lunes Literarios, los conciertos y los Jueves de Jazz.

La Puerta Falsa regresó en 2024 y Zalacaín anunció su vuelta a través de redes sociales

Otro de los veteranos que volvió a abrir sus puertas tras un parón fue La Puerta Falsa. Tras siete años cerrado, el establecimiento, ubicado en la calle San Martín de Porres número 5, regresó con una programación de conciertos y monólogos el mismo fin de semana de su reapertura, en septiembre del 2024.

Novedades

A las cafeterías de toda la vida se unen las nuevas propuestas, como el café de especialidad que ofrece CaféLab en un local de aire industrial ubicado junto a la Catedral de Murcia, en la calle Apóstoles. Este negocio, que se autodenomina como un 'laboratorio de café', también alberga otras innovaciones como cápsulas de café compostables y biodegradables.

CaféLab, en la calle Apóstoles de Murcia, ofrece café de especialidad. / Juan Carlos Caval

Otras novedades son Café Moderno, en el paseo peatonal de Alfonso X en pleno centro de Murcia, y Caffeto Bar, en la plaza Joufre.

Además, se unen a la escena las cadenas de cafeterías como Starbucks, a las que se suman propuestas cada vez más exóticas como la que llegó de la mano de Kawaii Café, que se estrenó en Murcia hace dos meses en la calle Correos, con grandes colas de clientes esperando a ver la decoración basada en la cultura japonesa.

Aunque cambien los tiempos, la música, el ambiente y la estética, el tejido de cafeterías en Murcia se mantiene como una red de lugares de encuentro y espacios para la promoción de la cultura. Un refugio que todavía acoge conversaciones con amigos y familiares con un ‘cortao’, o un matcha latte con leche de almendras, en mano. Un barco de Teseo que todavía conserva la esencia de la España costumbrista que reflejó Camilo José Cela en La Colmena.