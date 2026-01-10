A la tercera va la redonda: un géiser de 8 metros en la Circular de Murcia, que también recuperará la música

Las fuentes ornamentales del municipio de Murcia se modernizarán con sistemas de gestión en remoto con una inversión de 550.000 euros procedentes de una subvención nacional, anunció el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, tras la Junta de Gobierno celebrada este viernes.

Aunque el proyecto plantea una actuación singular en la Plaza Circular para dotarla de un sistema remoto de iluminación y sonido, una renovación que sería la tercera que se acomete en la glorieta que da acceso al corazón de la ciudad en las últimas dos décadas.

En 2007, el Ayuntamiento aprobó un proyecto para que la fuente de la Plaza Circular se convirtiese en la primera de toda la Región capaz de realizar espectáculos de agua, luz y sonido. Y solo un año después se dio luz verde a la remodelación de la redonda para que albergase la que hoy es la parada más transitada del tranvía.

Recuperación del foso

Más de una década después, se elaboró un proyecto centrado en corregir los daños que presentaba la fuente que también planteaba la creación de nuevos espacios en la rotonda. Con una inversión de casi 51.000 euros, las obras iniciaron a finales de 2019.

La actuación renovó el interior y exterior de la fuente, la dotó de luz y sonido -del que, un tiempo después, se tuvo que prescindir- y se recuperó el foso subterráneo. Destaca también de este proyecto la instalación de una zona infantil.

La Plaza Circular de Murcia, durante las obras acometidas en 2020. / Israel Sánchez

Proyecto actual

Ahora, tras la subvención de 5,14 millones de euros de fondos europeos que el Ayuntamiento consiguió al conseguir la mejor puntuación en un programa estatal, se plantea una actuación con una dotación de 550.000 euros para modernizar las fuentes ornamentales que incluye una nueva remodelación de la Plaza Circular.

La fuente de la Circular contará con un sistema automatizado y remoto de sonido y de iluminación LED sumergida. El pliego prevé la instalación de chorros parabólicos de 5 metros de altura, chorros verticales de 3 metros, aros de pulverización de 2 metros y un géiser central de 8 metros, entre otros elementos.

Aunque el proyecto va más allá, pues actuará en las fuentes ornamentales del municipio para mejorar su eficiencia y permitir un seguimiento permanente y realizar análisis de la calidad del agua en tiempo real. Cabe mencionar que, hasta ahora, el encendido y apagado de las fuentes lo realizaban los operarios municipales de forma manual.

Además, 17 fuentes contarán con tecnología para la monitorización en tiempo real del estado de funcionamiento, que permitirá detectar incidencias de forma inmediata y medir parámetros de calidad del agua como pH, potencial redox (ORP: capacidad del agua para eliminar microorganismos), cloro libre, turbidez, temperatura y conductividad eléctrica.

En concreto, esta sensorización se llevará a cabo en las cuatro fuentes de Glorieta de España; en la Plaza del Cristo de la Salud, junto a la Catedral; en la Plaza Mayor; dos en la Plaza San Nicolás; en el Auditorio y Palacio de Congresos Víctor Villegas; tres en la avenida Infante Don Juan Manuel; en el Jardín de las Tres Copas; en el Malecón; en Floridablanca; en la calle Alcalde Gaspar de la Peña y en la Plaza de las Flores.