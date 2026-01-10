Los Reyes Magos regresan este sábado a dos localidades murcianas

Finalizada la Navidad y dejando atrás el 6 de enero, los Reyes Magos tienes que dar media vuelta en su camino de regreso a Oriente para pasar por dos pedanías murcianas. Melchor, Gaspar y Baltasar visitarán Zarandona y San José de la Vega este fin de semana para celebrar la Cabalgata programada en un primer momento el 4 de enero, que fue cancelada por la lluvia.

Sus Majestades de Oriente saludarán a los vecinos de ambas localidades este sábado 10 de enero. En el caso de Zarandona, la Cabalgata para despedir la Navidad partirá a las 17.00 horas de la calle Los Geranios. Más tarde, a las 19.30 horas, habrá un gran espectáculo infantil con los pajes reales y se repartirá roscón entre los asistentes en el jardín de San Félix, frente a la Iglesia.

Además, el jardín de San Félix de la pedanía acogerá el domingo 11 de enero, desde las 18.00 hasta las 22.00 horas, las actuaciones musicales de Aleñaos (tributo Leño) y La Silla Eléctrica (tributo Barricada).

Cartel de los actos programados en Zarandona este fin de semana / L.O.

En San José de la Vega, este sábado los Reyes Magos comenzarán su desfile con regalos para los niños a las 19.30 horas en la calle Sebastian Gálvez Arce. Cuando finalice la cabalgata, habrá degustación de roscón y chocolate caliente hasta fin de existencias.

Antes, a las 17.00 horas, habrá una actuación musical de Canta Juegos Sorrilandia.

Cartel de los actos programados en San José de la Vega / L.O.

Actos que levantaron ampollas

El grupo municipal socialista y su edil Ainhoa Sánchez criticaron la gestión del Ayuntamiento de Murcia respecto a las cabalgatas de Reyes cuando el 5 de enero decidieron seguir adelante con la mayoría de desfiles pese a una amenaza de lluvias que mantenía a la Región en alerta amarilla. Cabe destacar que finalmente el acto principal que recorrió el centro de la capital se desarrolló con normalidad.

Según lo socialistas, muchas Juntas Municipales propusieron adelantar las cabalgatas al sábado 3 de enero ante la previsión de lluvias , pero "el Gobierno local ofreció ninguna alternativa, demostrando una vez más su incapacidad y agotamiento".

Sánchez criticó que en las localidades de San José de la Vega o Zarandona la cabalgata se retrasara al día 10 de enero. Y, añadió que «algunas Juntas Municipales solicitaron cambiar su cabalgata de fecha con tiempo de antelación, algunas el mismo 31 de diciembre, tiempo de sobra para que un ayuntamiento como Murcia pudiera gestionarlo».

Desde la Glorieta, los ‘populares’ respondieron que «el 95% de las pedanías de Murcia mantienen los actos de Reyes con 44 cabalgatas». Indicaron que «lejos de cancelar, la mayoría de los actos se han mantenido, reprogramado o trasladado para garantizar la seguridad sin renunciar a la ilusión de los más pequeños».

Por lo que defiendieron que «nunca antes había existido una implicación tan amplia para que los Reyes Magos estén presentes en prácticamente todo el municipio».