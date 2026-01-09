Salud mental y educación sexual, entre los casi 50 talleres para menores y familias en Murcia

Casi medio centenar de talleres y programas dirigidos a la infancia, la adolescencia y las familias conforman la guía de salud 2026, presentada por las ediles de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, y de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, en el CEIP Andrés Barquero este jueves.

La guía, está dirigida a centros educativos, familias y colectivos sociales, y ofrece recursos prácticos para "mejorar el bienestar físico, mental y social desde las primeras etapas de la vida", explica el Ayuntamiento en un comunicado en el que resalta que, como novedad, la guía recoge en esta edición todos los recursos municipales de Salud.

La participación en los programas está abierta a centros educativos y asociaciones del municipio, y la guía se difunde a través de la web municipal de salud, correo electrónico y redes sociales.

Siete bloques temáticos

La guía se estructura en siete grandes bloques. El primero está dedicado a la salud mental, con programas que abarcan, entre otros temas, la prevención del acoso escolar y de los trastornos de la conducta alimentaria.

El segundo bloque aborda la educación afectivo-sexual, centrada en el desarrollo de relaciones sanas y responsables. A ello se suma un amplio apartado de prevención de adicciones, con y sin sustancia, que incluye talleres sobre drogas, alcohol, nuevas tecnologías y juego patológico.

La guía incorpora también acciones para la promoción de hábitos saludables, con talleres sobre sueño, higiene postural, salud bucodental, primeros auxilios y gestión del estrés.

Otro de los ejes es el de agentes de salud para promover entornos saludables, con iniciativas sobre el mosquito tigre y otros vectores, en colaboración con Lokímica, y programas de tenencia responsable de animales como Edu-Can-Dog, desarrollados junto a la Universidad de Murcia y el Colegio Oficial de Veterinarios.

El bloque de parentalidad positiva ofrece formación y apoyo a las familias para reforzar las habilidades educativas, mientras que el apartado de recursos municipales de salud recoge servicios como la consulta de deshabituación tabáquica, el servicio municipal de vacunaciones, la consulta de obesidad infantil, la consulta de ITS y el programa de actividad física Grupos 4-40.

La concejala de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, hizo hincapié en la importancia de actuar desde edades tempranas, "porque en estas etapas se construyen los cimientos de una sociedad más fuerte y resiliente".

Por su parte, la concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, resaltó que la guía "ofrece a los centros educativos herramientas concretas para integrar la promoción de la salud en el día a día del alumnado, en coordinación con las familias y los servicios municipales".