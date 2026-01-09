Reacciones al Parque Metropolitano de Murcia: "me flipa la zona infantil"

El Parque Metropolitano Oeste de Murcia podría estar concluido en primavera de 2027, un anuncio que celebran, sobre todo, los vecinos de Barriomar. Aunque también hay quien pide seguridad en la zona para evitar el vandalismo.

La infraestructura fue largamente demandada por los vecinos de Barriomar desde que el que fuera alcalde de Murcia en 2010, Miguel Ángel Cámara, lo anunciara por primera vez en ese año.

Tras 15 años de espera, el alcalde, José Ballesta, anunció este jueves la adjudicación de las obras y las reacciones no se hicieron de esperar, en especial, por parte de los vecinos de Barriomar, que celebraron la noticia.

Es el caso de la asociación de vecinos La Purísima - Barriomar, que celebró la noticia a través de su cuenta de X: "ya casi lo tenemos. Una alegría inmensa para el barrio, que necesita de actuaciones valientes y de impacto como esta, para escapar de la segregación urbana".

"Me flipa el parque infantil del futuro Parque Metropolitano del Oeste, por diseño y por simbolismo. Una pasada", comentó @BarriomarObs en su cuenta de X. El mismo usuario también agradeció en otra publicación "al equipo de Gobierno, a todos los funcionarios implicados en el proyecto y al resto de la corporación por el esfuerzo y las horas de trabajo".

También el escritor Fernando de la Cierva alabó el homenaje a los inventores murcianos que supone la zona de juegos infantiles. "¡Qué buena noticia! El Parque Metropolitano Oeste de Murcia contará con una recreación del autogiro de Juan de la Cierva y de otros inventores murcianos", expresó de la Cierva.

La zona infantil se articulará en torno a una estructura icónica, inspirada en el autogiro de Juan de la Cierva, que será la que conecte con el resto de los elementos mediante plataformas, pasarelas, rampas, redes, escaleras y toboganes.

Por otro lado, la cúpula de Emilio Pérez Piñero alcanzará los 11 metros y funcionará como mirador panorámico hacia el parque y la ciudad. También aparecerán representados el primer submarino eléctrico militar de Isaac Peral, el grifo automático de Hortensia Martínez y el bidón de aluminio de Victoria Pérez Rivas. Destaca también una tirolina de 30 metros,.

En total, serán más de 100 elementos en un espacio de más de 4.000 metros cuadrados, que contará con juegos adaptados para niños en silla de ruedas.

Críticas

Aunque no todas las reacciones han sido buenas. Hay quienes han aprovechado para denunciar el estado en el que se encuentran otras pedanías, como es el caso de Guadalupe.

Tampoco faltaron las publicaciones que piden seguridad en la zona. "De nada servirá si se nos llena luego de gentuza, por favor seguridad e iluminación. Esa zona es muy mala, todos sabemos de lo que hablo", comentó un usuario.