El PSOE pide una estrategia de calidad del aire en Murcia que "no se base en poner un tuit"

Estrategias de control de calidad del aire y de las quemas agrícolas son algunas de las propuestas del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Murcia para este 2026, presentadas por el portavoz del partido, Ginés Ruiz Maciá, este viernes en rueda de prensa.

La hoja de ruta del PSOE se articula en torno a seis ejes: vivienda, movilidad, infancia, calidad del aire, refuerzo de los servicios públicos y disminuir la brecha entre el centro y las pedanías.

"Hace ya que pasó el ecuador del mandato y nadie sabe hacia dónde quieren llevar la ciudad. Han pasado de hablar de la Murcia del pasado con el 1.200, a la Murcia del futuro, pero un futuro que se lleva anunciando años", cuestionó el portavoz socialista a modo de balance del año 2025.

Proyectos nacionales

"Los proyectos que salen adelante tienen el sello y la financiación del Gobierno de España", aseguró Maciá, como es el caso de la Cárcel Vieja, el yacimiento de San Esteban y la recuperación de la zona del soterramiento de las vías del tren.

Además, "la Cárcel Vieja querían derribarla y hacer allí la Delegación de Hacienda", cuestionó el portavoz. Algo similar ocurrió con el yacimiento de San Esteban: "La idea original del PP era hacer un párquing, tuvo que venir un juez a parar el proyecto", relató el portavoz del PSOE.

Calidad del aire

La calidad del aire se ha convertido en el caballo de batalla del PSOE, que ha llevado en numerosas ocasiones al Pleno municipal la petición para crear un protocolo "que no consista en poner un tuit", rememoró Ruiz, quien aseguró que los usuarios bromean en redes sociales cuando el Consistorio publican estos mensajes: "Nivel 3, como el nivel 1, pero en negrita", bromeó el portavoz.

En este sentido, Ruiz hizo hincapié en la importancia de implantar una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) "real y dinámica, que se adapte a los episodios de contaminación", y de crear una estrategia de control sobre las quemas agrícolas.

Además, piden que la calidad del aire se gestione desde una perspectiva de salud pública y que se ofrezca a la población información sobre las pautas a seguir.

Social

Aunque más de la mitad de la población del municipio vive en las pedanías de Murcia, hay "una brecha de servicios" que "ya alcanza hasta a los barrios céntricos", explicó el portavoz. Por ello, piden un plan de equidad territorial y revisar la ejecución de los contratos de limpieza.

Piden también los socialistas un refuerzo de los servicios públicos. "Que se paren ya los recortes", dijo Ruiz, y pasó a enumerar situaciones que ya han denunciado con anterioridad: "bajas sin cubrir, bibliotecas cerradas por las tardes y centros de mayores sin cursos" son algunos ejemplos que expuso el portavoz del PSOE.

Otra de las propuestas socialistas apuesta por la infancia, a través de convertir los colegios "en elementos dinamizadores de barrios y pedanías, con horarios y usos más amplios de lo habitual". En este sentido, resaltaron la importancia de crear entornos escolares seguros, con zonas verdes y parques inclusivos.

Vivienda

"No entendemos que la vivienda no esté entre las prioridades del Gobierno local", lamentó Ruiz, y recordó que, en el balance realizado a mitad de año, el Ayuntamiento bajó la meta inicial de construir 4.000 viviendas a 2.000, pero "lo único que han hecho es dejar que se pierdan 23 millones de fondos europeos destinados a 458 viviendas públicas de alquiler accesible", declaró.

Asimismo, hay 700 familias inscritas como demandantes de vivienda social que cumplen los requisitos, "pero no se les da porque no hay", mientras que "hay casas que no están en servicio por falta de mantenimiento", aseguraron desde el PSOE. En este sentido, agregaron que en Murcia hay 1.079 viviendas públicas, y todas ellas fueron construidas hace más de 30 años.

Con todo, los socialistas piden una apuesta clara a medio plazo y dejar de vender patrimonio público destinado a vivienda para financiar proyectos "que luego no se realizan".

Movilidad

En materia de movilidad, "no se pueden seguir poniendo parches", advirtió Ruiz, quien cuestionó que el equipo de Gobierno ha tardado dos años en sacar adelante el nuevo modelo de transporte mientras que "se ha dedicado a eliminar carriles bus, y ahora los flamantes gusanos eléctricos que pomposamente llaman travibús están atascados al lado de los coches y el resto de autobuses".

A esto, se suma que en las calles del municipio se han desplegado menos de la mitad de las bicicletas eléctricas que prometieron y que los patinetes eléctricos siguen en las calles "sin ningún control" por parte del Gobierno local.

Desde el PSOE proponen retomar la propuesta del anterior PMUS para la ampliación del tranvía y crear dos ejes, uno Norte-Sur y otro Este-Oeste.

Además, piden la creación de un ente metropolitano para la gestión del transporte público, junto a la Comunidad, en una zona que abarca ya 10 municipios y casi 700.000 habitantes.