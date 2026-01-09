Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Murcia lanza bonos de aparcamiento a precios reducidos en Glorieta y Plaza de Europa

El Ayuntamiento y Telpark ofrecen pases Multipass para aparcar hasta 12 horas por menos de 8 euros

Entrada al aparcamiento subterráneo de la Glorieta

Entrada al aparcamiento subterráneo de la Glorieta / AYTO MURCIA

Joaquín Vallés

El Ayuntamiento de Murcia y la empresa Telpark han alcanzado un acuerdo para facilitar el aparcamiento a precios más económicos en los estacionamientos subterráneos de Glorieta de España y Plaza de Europa–Saavedra Fajardo, con el objetivo de dinamizar el comercio y la hostelería local y mejorar la accesibilidad al centro de la ciudad.

El acuerdo, presentado este viernes por el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, se articula a través de los nuevos bonos Multipass, disponibles en modalidades de 5, 10 y 20 usos. Estos pases podrán adquirirse desde hoy y hasta el 31 de enero a través de la aplicación Telpark, y permitirán estacionar hasta 12 horas por 6,49 euros en Saavedra Fajardo y 7,99 euros en Glorieta de España.

Facilidad de acceso

Los bonos tendrán una validez de un año y no estarán sujetos a restricciones de fechas ni franjas horarias, lo que los convierte en una opción flexible tanto para residentes como para quienes acceden al centro por motivos laborales, comerciales o de ocio. El sistema funcionará mediante lectura digital de matrículas, lo que permitirá entrar y salir del aparcamiento sin necesidad de retirar ticket ni acudir al cajero, con la posibilidad además de cambiar la matrícula asociada al pase.

Tanto el edil como el director de Off-Street en Iberia de Telpark, Ignacio Merry del Val, han destacado que esta colaboración supone una herramienta eficaz para impulsar el comercio de proximidad, gracias a la ubicación estratégica de ambos aparcamientos. Muñoz ha subrayado que el subterráneo de Plaza de Europa contribuirá a reforzar la actividad de la plaza de abastos de Saavedra Fajardo, mientras que el de Glorieta de España dará servicio a vecinos y comerciantes de ambas riberas del río, consolidando al Segura como eje vertebrador de la actividad urbana.

Los bonos tendrán una validez de un año y no estarán sujetos a restricciones de fechas ni franjas horarias

La iniciativa, que ya ha demostrado su eficacia en ediciones anteriores, permitió que miles de murcianos se beneficiaran de condiciones ventajosas de estacionamiento, incrementando la afluencia a las zonas comerciales, especialmente durante el periodo de rebajas.

Descuentos del 30% en la recarga de coches eléctricos

El acuerdo incorpora también un componente ambiental. Los usuarios que adquieran estos bonos podrán beneficiarse hasta el 30 de junio de un 30% de descuento en la recarga de vehículos eléctricos en cualquiera de los más de 1.300 puntos de carga que Telpark tiene distribuidos por toda España.

Según ha señalado el concejal, esta medida contribuirá además a reducir el tráfico y las emisiones contaminantes, al minimizar el tiempo dedicado a la búsqueda de aparcamiento, uno de los momentos en los que se concentran mayores niveles de emisiones. "Se trata de ofrecer alternativas reales, fiables y económicas para aparcar, al tiempo que se apoya de forma directa al comercio y la hostelería del municipio", ha concluido Muñoz.

