Frente vecinal para evitar las inundaciones en la rambla del Garruchal de Murcia: "se pasan la pelota"

Una concentración vecinal recorrerá el domingo a mediodía la rambla del Garruchal, a la altura de la calle Nieves Viudes, para pedir la limpieza de la rambla y evitar así las inundaciones que se producen en la pedanía murciana de Beniaján tras cada episodio intenso de lluvias.

El problema afecta a los vecinos de Beniaján desde hace ya más de 30 años, que reclaman desde 2024 una solución como la adoptada en Torreagüera, donde se construyó un puente para evitar los desbordamientos de agua.

Sin embargo, en Beniaján estas mejoras no se han materializado. "Hay un proyecto olvidado de construcción de una presa de laminación aguas arriba", explicó a este diario Raúl Jiménez, portavoz de Bicihuerta y cronista de Torreagüera.

"Casos parecidos son los expedientes de recuperación de oficio de espacios públicos, en los que pasa lo mismo, así como en la reparación de carreteras. El problema es el reparto de competencias", agregó Jiménez.

Como señala la convocatoria de la concentración, lo que demandan los vecinos es la coordinación de las distintas administraciones para poner solución a los desbordamientos de la rambla del Garruchal.

"He hablado con el alcalde, pero se pasan la pelota", relató a esta redacción Pepe Valero, presidente de la comunidad de vecinos del edificio Monteazahar.

"Son muchas las ocasiones en las que he tenido que pasar a personas de un lado al otro de la rambla y los garajes ya se han inundado varias veces" prosiguió Valero. Además, "en ocasiones, se han quedado vehículos anegados, de momento sin víctimas. Igual los responsables esperan que haya alguna para dar solución", lamentó.

Para concluir, Valero explicó que "últimamente las danas están cambiando el sistema de lluvia: ahora son torrenciales demasiadas veces", lo que aumenta la necesidad de dar solución a esta situación.

La movilización, organizada por la asociación de vecinos de San Blas 'El Secano Montegrande', con la colaboración de colectivos como Bicihuerta, la Peña Benione y la asociación de afectados por la rambla del Garruchal, se convoca a las 12.00 horas de este domingo, 11 de enero.