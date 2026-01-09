La chimenea de Algezares, en Murcia, se despide de los grafitis y las grietas

Las obras para recuperar la chimenea de Algezares salen a licitación, tras la publicación del contrato en la Plataforma de Contratación, con un plazo de ejecución de un mes. Esta actuación, junto a otras como la rehabilitación de las fábricas de La Innovadora y la Constancia, se enmarca en el objetivo de recuperación del patrimonio industrial que el Ayuntamiento de Murcia se ha fijado para este 2026.

Al tratarse de un contrato menor, tan solo hace falta dar cuenta en Junta de Gobierno, y no aprobar el proyecto, explicó la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, en rueda de prensa.

La iniciativa, con una dotación económica de 31.000 euros, limpiará y corregirá los daños presentes en la chimenea de la antigua fábrica de licores Barceló, construida en 1946.

Actuación

Las obras, que se desarrollarán a lo largo de un mes, corregirán los desperfectos en la parte superior y en la base de la infraestructura, con el sellado de las grietas existentes.

También se instalará un anillo protector de acero en la parte superior de la chimenea, para garantizar la estabilidad de la estructura a largo plazo, así como una tapa protectora de acero galvanizado.

Además, se retirarán los grafitis de la chimenea y se realizarán actuaciones para prevenir los problemas de humedades.

La intervención también contempla la limpieza manual de los ladrillos afectados por mohos y líquenes, así como la reposición de los que se han perdido con otros fabricados de forma artesanal, pues se trata de "un proyecto conservacionista", aseguró Pérez, quien también detalló que una de las puertas de entrada al inmueble se sustituirá por otra más parecida a la original.

La antigua fábrica de Licores Barceló fue una de las industrias más relevantes de la pedanía durante la primera mitad del siglo XX, un espacio en el que se elaboraban productos como el brandy dedicado a Saavedra Fajardo, ilustre hijo de Algezares, o el popular 'Anisete Algezareña', cuya etiqueta mostraba la imagen tradicional de la mujer huertana.

Cabe mencionar que el Presupuesto municipal para 2036 destina 20 millones para la recuperación del patrimonio, haciendo hincapié en el patrimonio industrial, con intervenciones planteadas en enclaves industriales como La Innovadora, La Constancia, el Casino de Torreagüera y el Molino Armero.

Otros acuerdos

La Junta de Gobierno también ha aprobado el proyecto para construir un nuevo tramo de acera en el barrio del Progreso, entre el carril Acequia de Alguazas y la calle San Francisco de Asís.

La actuación, con una financiación de unos 94.500 euros y un plazo de ejecución de 3 meses, responde a una necesidad planteada por la presidenta de la Junta de Distrito.

Para facilitar el acceso a la parada de autobús, esta se reubicará junto al cruce con la calle San Francisco de Asís.

También se renovará y cambiará de lugar el resto de mobiliario urbano de la zona, como bancos, papeleras y contenedores, una vez terminen los trabajos de pavimentación.

La actuación generará 140 metros lineales de acera, 100 de nueva creación a uno de los lados de la carretera, tras obtener el Ayuntamiento los terrenos necesarios, y otros 40 metros en el otro lado, donde se ampliará el espacio peatonal y ya se han instalado señales de tráfico.

Además, se instalará un nuevo paso de peatones para unir ambos tramos de acera, se mejorará el drenaje con nuevos imbornales y se incorporará un nuevo semáforo y se reubicará el existente.