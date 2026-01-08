Un vistazo al Parque Metropolitano Oeste de Murcia: Adjudicadas las obras del que será el mayor jardín del municipio

Las obras para construir el Parque Metropolitano Oeste ya están adjudicadas y contemplan una zona de juegos infantil que combina varios inventos de murcianos: desde el autogiro de Juan de la Cierva hasta el primer submarino eléctrico militar de Isaac Peral. Aunque también destaca la construcción de un nuevo anfiteatro natural para eventos y de un cine al aire libre.

La idea es que los trabajos inicien en el primer trimestre de este año y, con un plazo de ejecución de 12 meses desde el inicio de las obras, el que será el mayor jardín de Murcia podría estar terminado en primavera de 2027, anunció el alcalde de Murcia, José Ballesta, en rueda de prensa.

El proyecto supone una inversión de 6,3 millones de euros. Unos 5 millones se destinan al primer lote, que incluye toda la obra civil y ha sido adjudicado a Serrano Aznar Obras Públicas SLU por un total de 4.812.266,80 euros.

En cuanto al segundo lote, abarca los equipamientos y la zona de juegos y ha sido adjudicado a LAPPSET España VR SL, por un importe total de 1.086.822 euros.

Devolver la centralidad al sur

El Parque Metropolitano Oeste se enmarca en el proyecto Murcia Río, que pretende devolver la centralidad a los barrios del sur, objetivo en el que también participan las novedades en materia de movilidad, como la nueva estación intermodal del Carmen.

El futuro jardín "va a coser y va a unir la ciudad", aseguró Ballesta, pues conectará peatonalmente la vía verde que discurre por las pedanías de la zona sur de la ciudad con las del norte, como son el Parque de la Pólvora y el Jardín de la Seda.

Con esta actuación, el proyecto Murcia Río habrá generado y adecuado más de 10.000 kilómetros cuadrados de zonas verdes, entre las que se encuentran el Meandro del Vivillo y el Riacho de la Morda, entre otras.

Lotes

En octubre de 2025 cerró el plazo de presentación de ofertas y 15 empresas intentaron hacerse con alguno de los dos contratos que salieron a licitación.

El Parque se plantea como "una estructura verde inteligente", señaló el concejal de Ciudad Inteligente, José Guillén, pues está concebido como "una gran esponja verde, con un Sistema Urbano de Drenaje Sostenible, que ayudará a prevenir inundaciones".

Así, el primer lote contempla la instalación de hasta 8 tipos de fuentes y un lago naturalizado de 800 metros cuadrados que regulará las aguas de escorrentía. A ello, se unirán 6.500 metros cuadrados de huertos inundables y especies vegetales que permitan la filtración del agua en el terreno.

En total, serán más de 5.800 ejemplares vegetales, entre las que se encontrarán más de 800 árboles de gran porte, plátanos y especies de ribera con especies autóctonas y del entorno mediterráneo como jazmín, mirto, galán de noche y cítricos.

Además, habrá zonas Wifi, iluminación gestionada en remoto y cámaras de seguridad, así como puntos de carga para vehículos eléctricos y pantallas interactivas para consultar información.

Habrá zonas Wifi y sensores de calidad del aire

Guillén también resaltó que será "el primer gran parque inteligente de Murcia", con sensores ambientales de calidad del aire, polen y ruido, y un sistema de riego que permite ahorrar hasta un 40 por ciento de agua y ya está operativo en varias zonas verdes de la ciudad.

Zona infantil

En cuanto al segundo lote, abarca los equipamientos y, sobre todo, la zona de juegos, que contará con una torre de hasta 15 metros con mirador panorámico, que será "el elemento de juegos más alto del país", aseguró Guillén.

El autogiro de Juan de la Cierva, la cúpula de Emilio Pérez Piñedo y el primer submarino eléctrico militar de Isaac Peral son algunos de los elementos que conformarán esta zona de juegos, de más de 4.000 metros cuadrados. A estos elementos se unen el grifo automático de Hortensia Martínez, que será de grandes dimensiones, y el bidón de aluminio de Victoria Pérez Rivas.

La zona infantil contará con más de 100 elementos, como una tirolina de 30 metros y un submarino de 14 metros, y habrá columpios adaptados y juegos accesibles para niños en sillas de ruedas.

El conjunto se articula en torno a una estructura icónica, inspirada en el autogiro, que se conectará con el resto de los elementos mediante plataformas, pasarelas, rampas, redes, escaleras y toboganes. Por otro lado, la cúpula, que alcanzará los 11 metros, funcionará también como mirador panorámico hacia el parque y la ciudad.