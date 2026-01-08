Una única candidatura para renovar la presidencia de Moros y Cristianos en Murcia

Moros y Cristianos de Murcia renuevan el bastón de mando. Las elecciones a la presidencia de la Federación se desarrollarán este jueves a las 21.30 horas y tan solo se ha presentado una candidatura por lo que, si sale adelante, una mujer liderará la junta directiva y ocupará el puesto que hasta ahora ostentaba Alfonso Gálvez Pérez, quien fue reelegido en enero de 2024.

Junto a Gálvez, en la junta directiva se encuentran Salvador Yepes López como vicepresidente, Javier Galindo como vicepresidente económico y Silvia Martínez como secretaria, entre otras figuras clave de la Federación.

La Federación se encarga de preparar los desfiles y eventos que rememoran la historia de la fundación de la ciudad durante la primera quincena de septiembre, coincidiendo con la Feria de Murcia, unos festejos que fueron declarados de Interés Turístico Internacional el 25 de junio de 2025.