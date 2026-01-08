Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Festejos

Una única candidatura para renovar la presidencia de Moros y Cristianos en Murcia

Las elecciones se celebran este jueves por la noche para sustituir al actual presidente, Alfonso Gálvez Pérez

Gran Desfile de Moros y Cristianos de Murcia de 2025.

Gran Desfile de Moros y Cristianos de Murcia de 2025. / Israel Sánchez

Judit López Picazo

Judit López Picazo

Moros y Cristianos de Murcia renuevan el bastón de mando. Las elecciones a la presidencia de la Federación se desarrollarán este jueves a las 21.30 horas y tan solo se ha presentado una candidatura por lo que, si sale adelante, una mujer liderará la junta directiva y ocupará el puesto que hasta ahora ostentaba Alfonso Gálvez Pérez, quien fue reelegido en enero de 2024.

Junto a Gálvez, en la junta directiva se encuentran Salvador Yepes López como vicepresidente, Javier Galindo como vicepresidente económico y Silvia Martínez como secretaria, entre otras figuras clave de la Federación.

La Federación se encarga de preparar los desfiles y eventos que rememoran la historia de la fundación de la ciudad durante la primera quincena de septiembre, coincidiendo con la Feria de Murcia, unos festejos que fueron declarados de Interés Turístico Internacional el 25 de junio de 2025.

