Piden mejoras urgentes en la carretera de Alcantarilla, en Murcia: "Se trata de una vía muy transitada"

El PSOE pide un plan integral de reasfaltado en la carretera de Alcantarilla debido a su "preocupante estado de deterioro", señala el partido en un comunicado. En respuesta, el PP asegura que "el deterioro de esta vía es consecuencia directa de las obras de inmovilidad que se ejecutaron durante el gobierno socialista", en un escrito posterior.

“Se trata de una vía muy transitada, que da servicio a muchas personas, y que presenta un firme muy deteriorado, con tramos especialmente dañados”, aseguró la concejala socialista, Carmen Fructuoso, quien también advirtió de que "hay tramos en los que la señalización ha desaparecido por completo, lo que supone un peligro evidente, sobre todo en condiciones de baja visibilidad”. Con todo, desde el Grupo Socialista piden una actuación intervención integral y planificada.

Por otro lado, el PP asegura que, desde que asumió la responsabilidad de Gobierno, ha trabajado "para poner orden en el caos que dejó el PSOE", incluso "pese a las limitaciones derivadas de unas obras ferroviarias de gran envergadura que han supuesto un desgaste extraordinario del firme".

En el escrito, los populares también recuerdan que fue el anterior equipo de Gobierno socialista el que construyó un carril bici en este vial, "una actuación que generó más inseguridad y un aumento notable de los tiempos de viaje, sin una planificación adecuada ni una evaluación real de sus consecuencias".