Encuentro de Cuadrillas
Patiño celebra este fin de semana sus tradicionales 'pelotas': estas son las actividades programadas en la pedanía de Murcia
El 37 Encuentro de Cuadrillas acoge una programación diversa y para todas las edades
El 37 Encuentro de Cuadrillas de Patiño acoge una programación diversa y para todas las edades, con el objetivo de que el próximo fin de semana esta pedanía sea el centro de la música y el baile tradicional, para disfrute de vecinos y visitantes
Desde el viernes día 9 al domingo día 11 de enero la Fiesta de las Cuadrillas de Patiño acogerá de nuevo numerosos eventos en la calle, en donde predomina la música, el trovo, y la gastronomía popular que reflejan el arraigo social y cultural de esta festividad
Con el inicio de este año 2026 regresa al calendario cultural tradicional una cita clave en el municipio, con la Fiesta de las Cuadrillas de Patiño. Esta pedanía celebra de nuevo este evento en el que vecinos y visitantes podrán disfrutar de una amplia programación, desde el viernes día 9 y hasta el domingo 11 de enero, convirtiendo a Patiño en uno de los grandes escenarios del folclore y la música de raíz.
La edición de 2026 vuelve a reunir en Patiño a cuadrillas procedentes de distintos municipios de la Región de Murcia y de otras comunidades autónomas como Castilla-La Mancha y Andalucía, reforzando el carácter abierto y de intercambio cultural de este encuentro. En concreto, participarán la Cuadrilla de Patiño como anfitriona; la Cuadrilla de Aledo; de El Esparragal de Puerto Lumbreras; de Fuente Álamo; la Cuadrilla Ronda Los Llanos de Albacete y la Cuadrilla de Pulpí, de Almería.
Un evento imprescindible para la conservación del patrimonio cultural inmaterial, el fortalecimiento de la identidad de las pedanías, y la transmisión de las tradiciones murcianas a las nuevas generaciones gracias a esta programación donde se combina un año más de las Cuadrillas.
Fin de semana repleto de actividades para todas las edades
La programación comenzará el viernes 9 de enero en la carpa del Centro Cultural de Patiño con el concierto de Antonio Micol, seguido del tradicional reparto de pelotas con caldo.
El sábado 10 se celebrará una velada de trovo internacional, con participación de troveros de Murcia, Canarias, Cuba y Colombia, que culminará con reparto de pasteles de carne y cerveza.
El domingo 11 de enero tendrá lugar el día grande de la fiesta, con la recepción y desayuno popular, la misa cantada por todas las cuadrillas, el encuentro de agrupaciones, el reparto de pelotas con caldo y, por la tarde, el baile suelto y las cuadrillas en la calle, llevando la música tradicional a cada rincón de la pedanía.
Desde el Ayuntamiento de Murcia se invita a murcianos y visitantes a participar en esta cita que convierte a Patiño, en su 37 edición, en escaparate del folclore, la convivencia y la riqueza cultural de este municipio.
