Aránzazu Arce se erige como nueva presidenta de Moros y Cristianos de Murcia

Aránzazu Arce Muñoz se erige como la nueva presidenta de la Federación de Moros y Cristianos de Murcia. La abogada fue la única candidata que se presentó a las elecciones celebradas este jueves para sustituir a Alfonso Gálvez, quien fue reelegido en enero de 2024 y consiguió que los festejos se declarasen de Interés Turístico Internacional en junio del año pasado.

A falta de un mes para el Medio Año Festero, Arce se convirtió en la tercera mujer Presidenta de la Federación en sus 43 años de historia, además de ser una de las personas más jóvenes en ostentar dicho cargo, en la asamblea celebrada en la sede de la Federación en el Cuartel de Artillería.

Línea de trabajo

La línea de trabajo de Arce Muñoz se basa en "modernizar y dinamizar la fiesta sin perder su esencia", explica la Federación en un comunicado en el que explican que Arce "propone reforzar la organización interna, actualizar la normativa, mejorar la gestión económica y potenciar la cultura festera, la participación social y la proyección turística".

Su programa apuesta por "la seguridad, la visibilidad y el arraigo, fomentando la convivencia, la transparencia y el trabajo en comisiones, con el objetivo de lograr una fiesta unida, adaptada a los nuevos tiempos y en continuo crecimiento para la ciudad de Murcia", agrega el escrito.

Su equipo está conformado Alberto Hernández Ruiz como Vicepresidente; Silvia Martínez Medina, Secretaria; Jorge Martín Beltrán como Tesorero; José María López, asesor histórico; Alberto Larrosa, vocal de Protocolo; José Luis Muñoz, vocal de Cultura; Francisco Hernández, vocal de campamento; Javier Soriano, vocal de desfiles; Auri Pérez, vocal de ballets; y José Martínez, vocal de pólvora.

Trayectoria

Aránzazu Arce Muñoz inició su trayectoria festera en 1987 en la Kábila Aben Mardénix 'El Rey Lobo', grupo fundador de las Fiestas de Moros y Cristianos de Murcia.

Arce ha desempeñado numerosos cargos festeros y directivos, como el de Abanderada de la Federación, Favorita, Secretaria de la Federación, miembro del primer Consejo Festero, Cabo de Escuadra o Presidenta de su Kábila, mencionado anteriormente.

También ha recibido múltiples reconocimientos, destacando varios premios 'Civitas Murcie' como Mejor Cabo Moro Femenino y miembro honorífico de la Undef entre otros.