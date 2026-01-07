Vuelve a abrir uno de los bares más míticos de Murcia tras casi una década cerrado

Durante 35 años fue mucho más que un bar para los murcianos. Fue punto de encuentro en la céntrica calle Enrique Villar, refugio de conversaciones interminables y escenario de la vida cultural y nocturna de Murcia.

La última vez que lo vimos abierto fue en 2017, y con su cierre se fue una pérdida irremplazable del centro de la ciudad. Cuando echó la persiana, muchos pensaron que sería un adiós definitivo, pero no.

Siete años después, la historia da un giro inesperado: este bar/cafetería, uno de los locales más emblemáticos de Murcia, vuelve a abrir y lo hará de forma inminente.

Un lugar que marcó a generaciones

No hablamos de un lugar cualquiera en el que tomar una copa o beber un café. Era un sitio al que se iba sin quedar. Un espacio en el que se mezclaban estudiantes de universidad, escritores o habituales del barrio.

Imagen de una edición de los 'Lunes literarios' en 2016. / Gloria Nicolás

Cuando su gerente y fundador, Diego Arques, "colgó el abridor" y el local cambió de manos muchas de sus actividades continuaron. Los amantes de la cultura y de la música pudieron respirar tranquilos, porque el emblemático bar siguió apostando por el ciclo de los Lunes Literarios, los conciertos y con los Jueves de Jazz.

El regreso que nadie esperaba

Ahora, contra todo pronóstico, el histórico Café Zalacaín vuelve a la vida. Así se ha anunciado en la cuenta @luneslitararios: "Hace unos años presenciamos, desde dentro, cómo se cerraba una etapa, una era, un mítico lugar como el #CaféZalacaín".

A pesar del celebrado regreso, sus propietarios aún no han aventurado una fecha para la triunfal vuelta: "Muy pronto veremos cómo se abre una nueva etapa, una nueva era, un mítico lugar como el Café Zalacaín", dice el comunicado.

Un cierre que dejó huella

Inaugurado a principios de los años 80, el Café Zalacaín fue durante décadas uno de los grandes referentes culturales en Murcia. Su pérdida conmocionó a los vecinos.

"Han sido muchos años de vivencias y satisfacciones y por eso quería agradecer a todos que me hayan acompañado en una aventura que ha estado cargada de música, literatura, conversaciones y muchas inquietudes culturales", señaló Arques tras el cierre en 2017.

"Ha sido un placer haber compartido tantas noches, tantos mojitos y tantos momentos emocionantes que, como todo lo que merece la pena en la vida, quedará para siempre guardado en nuestra memoria. Por todo ello, gracias. ¡Sed felices!", así se despidió Arques.