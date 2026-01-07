‘Visitas’ al castillo de Monteagudo «en todo su esplendor» con realidad virtual

El castillo de Monteagudo se podrá ‘visitar’ «en su momento de máximo esplendor», en la época medieval, mediante herramientas de realidad virtual e inteligencia artificial, explicó el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, a esta redacción.

La experiencia inmersiva se desarrollará en el centro de visitantes de la pedanía murciana, ubicado en la calle Iglesia, a partir del 30 de junio, según detalla la memoria justificativa del proyecto publicada en la Plataforma de Contratación del Estado.

El eje central del proyecto, detalló Guillén, será una aplicación digital, que estará disponible en Google Play y App Store y en varios idiomas, con la que la visita tradicional se transformará en «una experiencia sensorial y didáctica, con reconstrucciones digitales rigurosas».

Inteligencia artificial

A esta herramienta digital, se unirán equipos audiovisuales como siete pantallas, siete proyectores y los sistemas de iluminación y de audio, entre otros elementos, todos ellos nuevos, con los que se espera también reducir las visitas, y la presión física que conllevan, al Castillo, lo que contribuye a la conservación a largo plazo del inmueble, destaca el Ayuntamiento en un comunicado.

Asimismo, se emplearán soluciones de inteligencia artificial que analizarán los comportamientos de los visitantes a lo largo del recorrido, para recolectar datos como los recorridos, tiempos de visitas y preferencias de uso para mejorar la experiencia y la seguridad. Además, la inteligencia artificial se empleará para detectar grafitis y actos vandálicos y contribuir así a la preservación preventiva y, a la hora de adjudicar el proyecto, se valorará que estas tecnologías sean capaces de detectar las emociones, con el objetivo de evaluar el impacto de los contenidos y mejorarlos.

Proyecto

El contrato para la adquisición y puesta en marcha de estos sistemas se publicó el pasado 2 de diciembre en la Plataforma de Contratación, cuando el proyecto salió a licitación mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, por un importe de casi 192.000 euros financiados con fondos europeos.

Las empresas interesadas disponen hasta el 12 de enero para presentar sus ofertas y, con un plazo de ejecución de tres meses, los sistemas de realidad virtual podrían estar en marcha en el centro de visitantes de Monteagudo el 30 de junio, especifica la memoria justificativa del proyecto.

El castillo de Monteagudo constituye «uno de los principales recursos histórico-culturales del municipio de Murcia», relata la memoria, que indica también que la dificultad de acceso y el estado de conservación de algunos de sus espacios «exige la adopción de soluciones innovadoras que faciliten un conocimiento riguroso y accesible de su historia».

Para ello, se ha optado por la realidad inmersiva, que combina la realidad virtual con la realidad aumentada, con la que se podrá ‘visitar’ el castillo, también conocido como el Palacio de Ibn Mardanís, sin salir del centro de visitantes, enclavado a los pies de los restos arquitectónicos de las Fortalezas del Rey Lobo.

Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, dentro de la convocatoria estatal de la Plataforma Inteligente de Destino, en la que la propuesta presentada por Murcia fue la mejor valorada a nivel nacional, con 94,9 puntos sobre 100, lo que ha permitido captar una financiación europea con fondos NextGenerationEU que supera los 5 millones de euros.

En este contexto, el proyecto de Monteagudo se suma a otras actuaciones aprobadas recientemente, como la implantación de sistemas avanzados de accesibilidad en más de una treintena de espacios culturales, el despliegue de quioscos y pantallas digitales informativas en las calles del municipio y la ampliación de las señales con códigos inteligentes mediante tecnología NaviLens.