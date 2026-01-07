Turismo
Los turistas extranjeros se triplican en Murcia en la última década
Los visitantes gastaron unos 2,5 millones en el puente de la Constitución, cuando la ocupación hotelera fue de casi un 95 por ciento
Murcia cierra 2025 con varios hitos en materia de turismo. Al récord en viajeros, pernoctaciones, precios y rentabilidad hotelera a lo largo del año, se suma el mejor mes de diciembre desde que se tienen registros para el sector hotelero, según el balance que realizó este miércoles el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, en la recientemente renovada oficina de turismo, que también ha alcanzado máximos históricos de consultas.
La Navidad atrajo a Murcia a muchos turistas con eventos como la inauguración del Gran Árbol de la Circular, que contó con la participación del actor de Hollywood Richard Gere, quien acompañó a dos niños de la Fundación Aladina en el evento.
Aunque el punto más álgido fue el puente de la Constitución, el 6 de diciembre, cuando el gasto total de los visitantes alcanzó los 2,5 millones de euros y la ocupación hotelera rozó el 95 por ciento, con precios medios que superaron por primera vez los 100 euros al situarse en 102,04 euros, y una rentabilidad cercana a los 97 euros por habitación.
Asimismo, los días 27 y 31 de diciembre también registraron ocupaciones superiores al 85 por ciento. Durante diciembre, el mejor mes para los hoteles murcianos desde que se tienen registros, la ocupación hotelera media alcanzó el 62,54 por ciento, el precio medio por habitación se situó en 72,80 euros y la rentabilidad por habitación alcanzó los 45,53 euros.
Con todo, en 2025 se han superado las 580.000 personas viajeras, con dos meses por encima de los 52.000 viajeros, y más de 133.000 turistas extranjeros, lo que supone un crecimiento del 22,6 por ciento respecto al año anterior y casi triplica las cifras registradas en 2015.
En cuanto a las pernoctaciones, se han superado las 950.000, a falta de la publicación definitiva del INE, lo que representa un crecimiento del 10,8 por ciento respecto a 2024. Destaca especialmente el comportamiento del turismo internacional, con más de 253.000 pernoctaciones de extranjeros, un incremento del 23,6 por ciento, y un récord histórico en agosto con más de 31.000 pernoctaciones.
Oficina de turismo
La oficina de turismo, por su parte, también ha registrado a lo largo del año un máximo histórico de consultas vinculadas a la cultura y los festejos, así como un notable crecimiento del interés por la gastronomía. En el mes de diciembre, la oficina atendió a un total de 5.165 visitantes. De ellos, 1.198 fueron turistas internacionales, procedentes principalmente de Bélgica, Reino Unido y Francia; 2.010 correspondieron a turistas nacionales, con especial presencia de visitantes de la Comunidad Valenciana y de la Comunidad de Madrid; y 1.957 fueron visitantes de la propia Región de Murcia, lo que confirma el atractivo de la programación navideña también para el turismo de proximidad.
Cabe resaltar que más de tres cuartas partes de los visitantes que solicitan información superan los 45 años y que aumenta también el porcentaje de turistas que pernoctan en la ciudad.
A este impulso, se suma el crecimiento del turismo profesional y de congresos, agregó el edil del ramo, quien declaró que "estos datos confirman que Murcia se ha consolidado como un destino urbano competitivo, capaz de crecer por encima de la media regional y nacional gracias a una estrategia sostenida basada en la calidad, la diversificación de la oferta y una programación cultural y festiva de alto nivel".
