Las rebajas llegan a Murcia: "Ya me he dejado bastante con los regalos de Navidad"

La Navidad ya ha concluido, pero no los motivos para gastar algo más de dinero. Las rebajas de enero inician en Murcia este 7 de enero y rebajarán los precios de grandes superficies y pequeños negocios hasta el 7 de marzo.

Después de las cenas con amigos y los detalles a familiares, hay compradores que llegan con precaución a las tiendas. "Me he gastado casi 50 euros, y ya está bien, que venimos de la Navidad y ya me he dejado bastante con los regalos de mis nietos", relató una clienta a esta redacción.

Algunos clientes llegan con metas muy claras: "Yo solo vengo a por unas gafas polarizadas y, con las rebajas, aprovecho y me las llevo más baratas", comentó una joven. Pero otros son más de dejarse llevar. "Pues no quería comprar mucho, pero al final me he venido arriba y ya han volado más de 100 euros", afirmó una mujer.

El gasto medio de los españoles en rebajas es de unos 313 euros, según estima el Observatorio Cetelem, que analiza el gasto realizado en este periodo de compras.

Juan Carlos Caval

Aunque hay comercios que arrancaron hace ya días, e incluso semanas, con las rebajas. Este es el caso de El Corte Inglés, aunque ese no es motivo para detener a los clientes, pues ahora llega "una nueva época", explicó uno de los dependientes del centro ubicado en la avenida Libertad: la de los abonos que se regalan en Navidad.

Además, a esto se suman las devoluciones de algunos artículos que aparecieron debajo de algún árbol de Navidad. Los Reyes, aunque sean mágicos, también se pueden confundir de talla o color.

De hecho, hay quien no confía en que realmente disminuyan los precios y si visita las tiendas en esta época es por otro motivo. "Yo vengo a devolver una cosa. Las rebajas son de pega: bajan las cosas y luego las suben otra vez", aseguró una usuaria.