Eloy Lacal: "El ánimo de defender a los más débiles me llevó por el camino del sindicalismo"

¿Cuáles fueron sus inicios en la Universidad de Murcia? ¿Cómo recuerda esos primeros años?

En el año 1984 aprobé unas oposiciones de Organismos Autónomos que me permitieron integrarme en la Universidad de Murcia, concretamente en la secretaría de lo que antes era la Facultad de Medicina, como auxiliar administrativo. En aquella época se estaba gestando aún la autonomía universitaria, así que fue una bendita casualidad, una lotería que me ‘tocase’ recaer en la Universidad de Murcia. La primera toma de contacto fue un poco ‘chocante’, pues mi juventud se enfrentó a un jefe franquista que venía del Sidi ifni, colonia española durante el régimen. A muchos funcionarios de entonces se les integró en administración, y claro que el choque con alguien joven como yo, que creía en la democracia, fue grande, pero era algo normal durante la década de los 80. Aun así, tenía mucha ilusión por esa nueva etapa en mi vida, coincidiendo además con los inicios de la Ley de Reforma Universitaria, y enseguida fundé junto a otros compañeros un PDI (Personal Docente e Investigador) y un PAS (Personal de Administración y Servicios) laboral, así como la sección sindical de Comisiones Obreras en la universidad. Me convertí en el primer delegado sindical y en el primer liberado de la UMU, en una trayectoria que también me llevó a ser el primer presidente de la Junta de Personal de la Universidad de Murcia, y a representar al personal durante 20 años en el Consejo de Gobierno de la UMU, así como en el Consejo Social durante diez años. También han sido más de 36 años formando parte del Claustro Universitario. Siempre he ocupado cargos de representación del personal en los principales órganos de la Universidad, pero siempre por elección de mis compañeros y compañeras, nunca por designación a dedo, y mira que me lo han ofrecido.

Ha tenido la oportunidad de conocer la UMU desde dentro durante más de cuatro décadas.

Tuve la gran fortuna de contar como ‘padre funcionario’, por así decir, al que en un inicio fue curiosamente mi ‘contrincante’, José Plana Plana, quien fuera consejero de Presidencia, diputado en Cortes y presidente de la Asamblea Regional. Él se integró en la Asesoría Jurídica de la Universidad de Murcia, y por casualidad me adoptó como pupilo; gran parte de lo que he aprendido de la Universidad se lo debo a él, a quien siempre estaré agradecido. Pese a la diferencia en nuestros puestos de trabajo, nos respetábamos y teníamos palabra.

Su trayectoria profesional siempre ha estado marcada por una fuerte vocación sindical, ¿no es así?

Creo que el funcionario está para que lo traten como él quisiera que lo trataran, y yo ya veía situaciones por entonces que no me gustaban, compañeros, en una gran minoría, que no se comportaban como debían, como es el caso de este jefe que venía del Sidi ifni y prohibía la entrada a la secretaría de la facultad a personas árabes, a las que teníamos que atender en la cafetería. Jamás entendí que no fueran consideradas como cualquier otra persona, así que, ese ánimo de defender, no solo al débil, sino a todo el personal administrativo, me llevó por el camino del sindicalismo, siendo reconocido por ello por varias autoridades académicas.

El pasado 30 de diciembre se jubiló. ¿Cómo han sido estos últimos años en la institución académica?

Mi última etapa en la Universidad de Murcia ha sido en Inspección de Servicios, llevando tareas relacionadas con el profesorado, rodeado de compañeros maravillosos en un ambiente magnífico. Ha sido una de mis grandes suertes en mi vida profesional, y lo que me llevo, una gente maravillosa de esa que te gustaría que te atendiese en cualquier administración. Y ya no solo los compañeros administrativos, también un personal docente e investigador al que admiras y te marca el camino. Sin duda merecen una mención especial, les aprecio mucho y me tienen, aunque ya esté jubilado, para lo que necesiten.

Usted ha sido testigo en primera persona del desarrollo y crecimiento de la Universidad de Murcia.

La Universidad ha cambiado mucho en estos últimos 40 años, como no podía ser de otro modo, al ritmo que ha ido marcando la sociedad. Esa ilusión en los primeros años de lucha por la autonomía universitaria, en los que se trabajaba por que hubiese una mejor docencia e investigación, contrasta un poco con una sociedad actual mucho más individualista, polarizada y en continua confrontación, y la Universidad no es ajena a ello. Echo en falta esa cercanía, ese espíritu de compañerismo y ese debate sano dentro de la propia comunidad universitaria. Siento sencillamente nostalgia de esos años en los que el alumnado se movilizaba y se debatían ideas con el profesorado. La Universidad debe volver a integrarse, de una manera material, en la sociedad a la que pertenece, criticando aquellas cosas que se hacen mal y reconociendo las que se hacen bien.

Y ahora que se ha jubilado, ¿qué tiene pensado hacer?

Seguiré manteniendo relación con la Universidad de Murcia, como todo aquel que se jubila en la institución y pasa a un estadio un tanto particular, conservando el correo electrónico y algún que otro servicio más que ofrece la UMU, aparte por supuesto de entrar a formar parte de la Asociación de Jubilados de la Universidad de Murcia, conformada por docentes y personal de administración. También tengo un proyecto en mente para ayudar a otros jubilados a que tomen conciencia de la inteligencia artificial para que les ayude en su día a día. Enseñarles a que no le tienen que tener miedo, y que les puede ser de mucha utilidad.